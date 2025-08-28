Бійці ГУР уразили ракетний корабель-носій "Калібрів" в Азовському морі (відео)

Сьогодні, 28 серпня, в Азовському морі українські військові уразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Влучання зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску ракет у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

Як розповіли розвідники, операція була здійснена в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок чого було уражено малий ракетний корабель Росії проєкту 21631 "Буян-М"- носій крилатих ракет "Калібр".

Що відомо про "Буян-М"

Малий ракетний корабель Росії проєкту 21631 "Буян-М" призначений для дії в прибережних районах і внутрішніх морях.

Довжина корабля складає близько 73 метрів, водотоннажність - близько 949 тонн, а осадка - близько 2,5 метра. Судно розвиває максимальну швидкість до 25 вузлів і має автономність плавання близько 15 діб.

Озброєння включає крилаті ракети "Калібр", зенітні ракетні комплекси "Редут", артилерійську установку калібру 76 мм, а також декілька кулеметних точок для самооборони.

Екіпаж складається приблизно з 52 осіб, корабель оснащений сучасними системами зв’язку та радіолокаційними комплексами для ведення бойових дій у прибережних районах.

Що відомо про ракети "Калібр"

"Калібр" - це крилаті ракети морського базування, які Росія активно застосовує для ударів по території України. Вони можуть запускатися як з надводних кораблів, так і з підводних човнів, що перебувають у Чорному та Азовському морях

Радіус дії таких ракет становить понад 1 500 км, а їхня траєкторія дозволяє обходити зони ППО, що робить їх складною ціллю для перехоплення.

Зазвичай "Калібри" використовуються під час масштабних комбінованих атак - одночасно з ударами балістичних ракет або дронів-камікадзе.

Робота ГУР

Раніше, під час операції у Чорному морі ударний морський дрон прорвався до бухти Новоросійська, де базуються залишки російського Чорноморського флоту.

Через детонацію дрона загинула група з п’яти елітних російських водолазів-розвідників, які намагалися його підняти та дослідити.