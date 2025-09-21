Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму

Бійці ГУР уразили три російські гелікоптери Мі-8 у тимчасово окупованому Криму. Також атаковано РЛС 55Ж6У "Нєбо-У".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

На кадрах показано уламки одного зі знищених "Примарами" ГУР вертольота Мі-8.

Внаслідок нальоту уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також - дороговартісну російську РЛС 55Ж6У "Нєбо-У".

Як зазначається, авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР Міноборони "Примари".

Операції ГУР

Нагадаємо, днями стало відомо, що бійці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту РФ під Новоросійськом. Це корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, який росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році.

Також нещодавно українські спецпризначенці провели успішний рейд у Чорному морі. Було знищено ворожий катер типу БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" та комплекс РЕБ "Гроза".

Крім того, у серпні бійці ГУР уразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М" в Азовському морі. Цей корабель є носієм крилатих ракет "Калібр".