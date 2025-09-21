ua en ru
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму

Крим, Неділя 21 вересня 2025 10:47
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму
Автор: Наталія Юрченко

Бійці ГУР уразили три російські гелікоптери Мі-8 у тимчасово окупованому Криму. Також атаковано РЛС 55Ж6У "Нєбо-У".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

Як зазначається, авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР Міноборони "Примари".

Внаслідок нальоту уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також - дороговартісну російську РЛС 55Ж6У "Нєбо-У".

На кадрах показано уламки одного зі знищених "Примарами" ГУР вертольота Мі-8.


Операції ГУР

Нагадаємо, днями стало відомо, що бійці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту РФ під Новоросійськом. Це корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, який росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році.

Також нещодавно українські спецпризначенці провели успішний рейд у Чорному морі. Було знищено ворожий катер типу БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" та комплекс РЕБ "Гроза".

Крім того, у серпні бійці ГУР уразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М" в Азовському морі. Цей корабель є носієм крилатих ракет "Калібр".

Крим ГУР Війна в Україні
