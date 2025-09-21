Украинские разведчики поразили три вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС в Крыму

Бойцы ГУР поразили три российских вертолета Ми-8 во временно оккупированном Крыму. Также атакована РЛС 55Ж6У "Небо-У".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

На кадрах показаны обломки одного из уничтоженных "Примарами" ГУР вертолета Ми-8.

В результате налета поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также - дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "Небо-У".

Как отмечается, авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР Минобороны "Примари".

Операции ГУР

Напомним, на днях стало известно, что бойцы ГУР поразили корабль Черноморского флота РФ под Новороссийском. Это корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, который россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году.

Также недавно украинские спецназовцы провели успешный рейд в Черном море. Было уничтожено вражеский катер типа БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" и комплекс РЭБ "Гроза".

Кроме того, в августе бойцы ГУР поразили малый ракетный корабль России "Буян-М" в Азовском море. Этот корабль является носителем крылатых ракет "Калибр".