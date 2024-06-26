Українські прикордонники знищили техніку та зброю окупантів на Сумському напрямку (відео)

Фото: ДПСУ на Сумському напрямку знищила ворожу техніку та зброю (facebook.com/usofcom)

Українські прикордонники знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.