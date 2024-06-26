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Українські прикордонники знищили техніку та зброю окупантів на Сумському напрямку (відео)

Україна, Середа 26 червня 2024 09:48
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Українські прикордонники знищили техніку та зброю окупантів на Сумському напрямку (відео) Фото: ДПСУ на Сумському напрямку знищила ворожу техніку та зброю (facebook.com/usofcom)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Зазначається, що на відео показана робота аеророзвідників ДПСУ.

Українські захисники вистежують позиції окупантів, розташовані у густо засаджених лісосмугах, та завдають ударів по їх бойовій техніці та зброї.

Зокрема, прикордонникам вдалось уразити ворожі автівки, вантажівку, броньовик, кулемет "Корд" та ще декілька одиниць бойової техніки.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, вчора ми повідомляли про роботу прикордонників на Сіверському напрямку. Українські оборонці знищили живу силу окупантів.

Напередодні бійці ДПСУ на Харківському напрямку завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах, знищивши живу силу окупантів.

Раніше прикордонники знищили розвідувальний безпілотник РФ Zala за допомогою БПлА.

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