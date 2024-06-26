Украинские пограничники уничтожили технику и оружие оккупантов на Сумском направлении (видео)

Фото: ГПСУ на Сумском направлении уничтожила вражескую технику и оружие (facebook.com/usofcom)

Украинские пограничники уничтожили вражескую технику и оружие в Сумском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.