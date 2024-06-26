ua en ru
Ср, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские пограничники уничтожили технику и оружие оккупантов на Сумском направлении (видео)

Украина, Среда 26 июня 2024 09:48
UA EN RU
Украинские пограничники уничтожили технику и оружие оккупантов на Сумском направлении (видео) Фото: ГПСУ на Сумском направлении уничтожила вражескую технику и оружие (facebook.com/usofcom)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники уничтожили вражескую технику и оружие в Сумском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

На видео показана работа аэроразведчиков ГПСУ.

Украинские защитники выслеживают позиции оккупантов, расположенные в густо засаженных лесополосах, и наносят удары по их боевой технике и оружию.

В частности, пограничникам удалось поразить вражеские автомобили, грузовик, броневик, пулемет "Корд" и еще несколько единиц боевой техники.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, вчера мы сообщали о работе пограничников на Северском направлении. Украинские защитники уничтожили живую силу оккупантов.

Накануне бойцы ГПСУ на Харьковском направлении нанесли два точных удара по вражеским блиндажам, уничтожив живую силу оккупантов.

Ранее пограничники уничтожили разведывательный беспилотник РФ Zala с помощью БПлА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область ДПСУ Война России против Украины
NEWS
Угроза для Торецка выросла. Эксперт раскрыл тактику окупантов в боях на востоке
Угроза для Торецка выросла. Эксперт раскрыл тактику окупантов в боях на востоке
DAILY
Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко: В действиях россиян есть признаки геноцида
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко: В действиях россиян есть признаки геноцида