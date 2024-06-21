Прикордонники знищили дронами бліндажі з окупантами на Харківському напрямку (відео)

Фото: ДПСУ знищила білндажі з окупантами на Харківському напрямку (GettyImages)

Українські прикордонники завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах на Харківському напрямку, знищивши живу силу окупантів. Результати роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.