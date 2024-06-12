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Прикордонники у повітрі знищили російський БПЛА-розвідник та показали ефектне відео

Україна, Середа 12 червня 2024 12:19
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Прикордонники у повітрі знищили російський БПЛА-розвідник та показали ефектне відео Фото: ДПСУ знищила ворожий безпілотник-розвідник (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прикордонники FPV-дроном знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Zala". Результати своєї роботи вони розмістили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як зазначається у повідомленні, дрон противника намагався здійснити розвідку місцевості на Півдні.

"Завадили йому бійці Одеського загону, які, вирахувавши напрямок руху, використали ударну «пташку» для збиття цілі. Втративши своє крило, БпЛА впав у поле", - розповідають у ДПСУ.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, вчора повідомлялось про те, як українські розвідники нанесли серію успішних ударів по живій силі та техніці загарбників на Харківському напрямку.

Також українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.

Сьогодні ми розповідали, що українські захисники, використовуючи дрон-машину, забрали з поля бою трофейне озброєння.

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