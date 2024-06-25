Українські прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів на Сіверському напрямку (відео)

Українські прикордонники здійснили серію ударів по ворожих позиціях на Сіверському напрямку і знищили окупантів. Результати роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram .

Зазначається, що в ході роботи безпілотниками українським оборонцям вдалось ліквідувати та поранити загалом 8 загарбників.

Як зазначається, на відео показана робота ударних дронів прикордонників бригади "Помста".

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, українські прикордонники на Харківському напрямку завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах, знищивши живу силу окупантів.

Напередодні прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили розвідувальний безпілотник РФ Zala.

Також ми розповідали, як прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільний забудові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.