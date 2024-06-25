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Українські прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів на Сіверському напрямку (відео)

Україна, Вівторок 25 червня 2024 09:10
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Українські прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів на Сіверському напрямку (відео) Фото: ДПСУ знищила окупантів на Сіверському напрямку (ілюстративне фото pixabay-com)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники здійснили серію ударів по ворожих позиціях на Сіверському напрямку і знищили окупантів. Результати роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як зазначається, на відео показана робота ударних дронів прикордонників бригади "Помста".

Зазначається, що в ході роботи безпілотниками українським оборонцям вдалось ліквідувати та поранити загалом 8 загарбників.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, українські прикордонники на Харківському напрямку завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах, знищивши живу силу окупантів.

Напередодні прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили розвідувальний безпілотник РФ Zala.

Також ми розповідали, як прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільний забудові.

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