Українські прикордонники поки не фіксують будівництва бази "вагнерівців" у Білорусі

"Щодо появи інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі, на цей момент таких робіт ми не фіксуємо", - сказав він.

Водночас Демченко зазначив, що "виключати цього не можна".

"За ситуацією в Білорусі активно стежить розвідка, в тому числі Держприкордонслужби", - додав він.

Інформація про табори для "вагнерівців" у Білорусі

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили про те, що в Осиповичському районі вже нібито почали будувати табір для "вагнерівців".

Журналісти стверджували, що вони отримали підтвердження від джерела, яке близьке до керівництва Могильовської області. За їхньою інформацією, таборів нібито має бути кілька, площа одного з них "становить 24 тисячі квадратних метрів".

Водночас видання "Беларускі Гаюн" повідомило, що в Білорусі поки що не фіксують початок будівництва таборів для найманців "Вагнера".

Літак засновника групи "Вагнера" Євгена Пригожина здійснив посадку на одному з військових аеродромів Білорусі у вівторок, 27 червня. Це відбулося після спроби військового заколоту, після якого Володимир Путін запропонував "вагнерівцям" підписати контракт з Міноборони РФ або переїхати в Білорусь.

При цьому, за даними CNN, Пригожина можуть ліквідувати в Білорусі, а за інформацією Інституту вивчення війни, Білорусь не надасть бойовикам "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль тиснутиме на Олександра Лукашенка. Таким чином, відхід у Білорусь може стати для Євгена Пригожина та його найманців пасткою.