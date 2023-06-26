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Табори для "вагнерівців" у Білорусі: моніторинговий канал спростував інформацію ЗМІ

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Понеділок 26 червня 2023 18:07
Табори для "вагнерівців" у Білорусі: моніторинговий канал спростував інформацію ЗМІ Фото: у мережі не підтверджують будівництво таборів для "вагнерівців" у Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Білорусі поки що не фіксують початок будівництва таборів для найманців приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Станом на 17:30 26.06 ми однозначно можемо сказати, що за минулу добу не було зафіксовано жодної активності в Осиповичському районі, не кажучи вже про будівництво такого великого об'єкта", - йдеться у повідомленні моніторингового каналу.

При цьому там зазначили, що білоруські незалежні ЗМІ також не отримували подібних коментарів від джерел, близьких до керівництва Могилевської області.

У "Гаюні" уточнили, що колон "вагнерівців", які рухаються у бік Білорусі, також поки що не спостерігається.

Табори для "вагнерівців" у Білорусі

Нагадаємо, сьогодні російське видання "Верстка" повідомило про те, що в Осиповичському районі вже нібито почали будувати табір для "вагнерівців".

Журналісти стверджували, що вони отримали підтвердження від джерела, яке близьке до керівництва Могильовської області. За їхньою інформацією, таборів нібито має бути кілька, площа одного з них "становить 24 тисячі квадратних метрів".

Ця інформація з'явилася після того, як засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин домовився з білоруським диктатором Олександром Лукашенком припинити свою спробу державного перевороту в Росії.

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