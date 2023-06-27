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Украинские пограничники пока не фиксируют строительства базы "вагнеровцев" в Беларуси

Фото: представитель ГНСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Александр Белоус

Государственная пограничная служба Украины пока не фиксирует строительства базы "вагнеровцев" в Беларуси. За ситуацией следит разведка.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ в Telegram.

"Что касается появления информации о возможном строительстве баз для российских наемников на территории Беларуси, на данный момент таких работ мы не фиксируем", - сказал он.

В то же время Демченко отметил, что "исключать этого нельзя".

"За ситуацией в Беларуси активно следит разведка, в том числе Госпогранслужбы", - добавил он.

Информация о лагерях для "вагнеровцев" в Беларуси

Напомним, российские СМИ сообщили о том, что в Осиповичском районе уже якобы начали строить лагерь для "вагнеровцев".

Журналисты утверждали, что они получили подтверждение от источника, близкого к руководству Могилевской области. По их информации, лагерей якобы должно быть несколько, площадь одного из них составляет 24 тысячи квадратных метров.

В то же время, издание "Беларускі Гаюн" сообщило, что в Беларуси пока не фиксируют начало строительства лагерей для наемников "Вагнера".

Самолет основателя группы "Вагнера" Евгения Пригожина совершил посадку на одном из военных аэродромов Беларуси во вторник, 27 июня. Это произошло после попытки военного мятежа, после которого Владимир Путин предложил "вагнеровцам" подписать контракт с Минобороны РФ или переехать в Белоруссию.

При этом, по данным CNN, Пригожина могут ликвидировать в Беларуси, а по информации Института изучения войны, Беларусь не предоставит боевикам "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Александра Лукашенко. Таким образом, уход в Беларусь может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.

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БеларусьЕвгений Пригожин