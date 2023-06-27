У Білорусі приземлився літак Пригожина, - "Гаюн"

Літак засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина здійснив посадку на одному з військових аеродромів Білорусі у вівторок, 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

"Бізнес-джет Євгена Пригожина (рег. номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 07:40", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє моніторингова група, ще один бізнес-джет прилетів з Росії о 7:58.

"Бізнес-джет BAe 125-800B з реєстр. номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга і приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7:58", - додали в "Беларускі Гаюн".

Переворот Пригожина

Після того, як засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звернув свій "похід на Москву" 24 червня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин виїде до Білорусі. У такому разі проти нього буде закрито кримінальну справу за фактом перевороту в Росії.

Увечері 26 червня два його літаки були помічені на території Росії. Донедавна біло незрозуміло, де все ж таки знаходиться Пригожин.

При цьому, за даними CNN, Пригожина можуть ліквідувати в Білорусі, а за інформацією Інституту вивчення війни, Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль тиснутиме на Олександра Лукашенка. Таким чином, відхід у Білорусь може стати для Євгена Пригожина та його найманців пасткою.

Водночас учора представник ГУР Андрій Юсов під час телемарафону розповів, що поки що немає інформації, що найманці ПВК "Вагнера" перегруповуються та переходять на Білорусь. Для остаточних висновків слід зачекати.