Білорусь може стати пасткою для бойовиків ПВК "Вагнера", - ISW
Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль тиснутиме на Олександра Лукашенка. Таким чином, відхід до сусідньої держави може стати для Євгена Пригожина та його найманців пасткою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На думку експертів ISW, у Кремлі, швидше за все, вважатимуть зрадниками бойовиків "Вагнера", які підуть за Пригожіним до Білорусі. Президент РФ Володимир Путін, зокрема, заявив у своєму виступі 26 червня, що бойовикам дозволено вирушити до Білорусі і що він дотримається своєї обіцянки.
Ймовірно, Путін дав особисту обіцянку, що бойовики ПВК, вирушивши до Білорусі, будуть там у безпеці. Довгострокова цінність цієї обіцянки все ж таки сумнівна. Бойовики в Білорусі навряд чи зможуть сховатися від російських розпоряджень про екстрадицію, якщо Путін звинуватить їх у державній зраді.
Лукашенко вже раніше передавав Москві 33 затриманих білоруських бойовиків ПВК "Вагнера" після того, як використав їх як важіль проти Кремля у 2020 році, і немає видимих причин, з яких він не пішов би на такий крок знову.
Ключові висновки ISW:
- Путін виступив 26 червня з промовою, прагнучи переконати якнайбільше бойовиків ПВК "Вагнера" приєднатися до російської армії.
- Пригожин спробував применшити значення збройного бунту у своїй першій заяві після його закінчення, ймовірно, у спробі захистити себе від звинувачень у спробі держперевороту.
- Кремль, ймовірно, намагається дати зрозуміти, що Шойгу поки що збереже свою позицію і що Путін не піде на шантаж Пригожина.
- Станом на 26 червня українські війська наступали щонайменше на двох дільницях фронту.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового і на південь від Кремінної.
- Українські та російські сили продовжували наземні атаки в районі Бахмута, і, як повідомляється, станом на 26 червня українські сили просунулися вперед.
- Окупанти провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- ЗСУ також продовжували обмежені наземні атаки у західній частині Запорізької області.
- Геолокаційні кадри підтвердили, що станом на 26 червня українські сили утримують позиції біля Антонівського мосту на лівобережжі Херсонської області.
Раніше повідомлялося, що після провалу бунту Пригожин заявив, що поїде до Білорусі. Туди ж мала бути і частина найманців. При цьому в українській розвідці повідомляють, що наразі немає інформації про те, що вагнерівці переходять до Білорусі.
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