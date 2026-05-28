Українські пілоти вже навчаються на винищувачах Gripen

Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку на шведських винищувачах Gripen. Восени цього року програма навчання буде суттєво розширена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

Нова глава для українських ВПС

За словами шведського міністра, поява літаків Gripen на озброєнні Збройних сил України стане "новою главою в історії повітряної оборони" країни.

Україна не просто отримує авіацію, а створює сучасні повітряні сили, які здатні вести бойові дії та адаптуватися до найсуворіших умов.

"Навчання українських пілотів та технічного персоналу вже триває і буде розширено восени цього року. Літаки Gripen C/D можуть бути сумісними з такими видами озброєння, як IRIS-T, AMRAAM та ракети великої дальності Meteor. Йдеться про літаки, озброєння, навички та технічне забезпечення", - зазначив Пол Йонсон.

Терміни постачання та обсяги допомоги

Глава оборонного відомства Швеції уточнив, що передачу винищувачів планують розпочати на початку наступного року. Це відбудеться одразу після ухвалення необхідних рішень та отримання офіційних дозволів.

Загалом Швеція планує пожертвувати Україні 16 винищувачів Gripen C/D. Крім того, українська сторона планує закупити до 20 нових літаків Gripen E/F для розбудови своїх майбутніх військово-повітряних сил.

Мета цієї співпраці - якнайшвидше зміцнити обороноздатність України зараз і закласти основу для модернізації ВПС на найближчі десятиліття.

"Сильніші українські повітряні сили зменшать простір для російської агресії та зроблять Європу безпечнішою", - резюмував міністр.