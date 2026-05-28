Украинские пилоты уже обучаются на истребителях Gripen

Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку на шведских истребителях Gripen. Осенью этого года программа обучения будет существенно расширена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Новая глава для украинских ВВС

По словам шведского министра, появление самолетов Gripen на вооружении Вооруженных сил Украины станет "новой главой в истории воздушной обороны" страны.

Украина не просто получает авиацию, а создает современные воздушные силы, которые способны вести боевые действия и адаптироваться к самым суровым условиям.

"Обучение украинских пилотов и технического персонала уже продолжается и будет расширено осенью этого года. Самолеты Gripen C/D могут быть совместимы с такими видами вооружения, как IRIS-T, AMRAAM и ракеты большой дальности Meteor. Речь идет о самолетах, вооружении, навыках и техническом обеспечении", - отметил Пол Йонсон.

Сроки поставки и объемы помощи

Глава оборонного ведомства Швеции уточнил, что передачу истребителей планируют начать в начале следующего года. Это произойдет сразу после принятия необходимых решений и получения официальных разрешений.

В целом Швеция планирует пожертвовать Украине 16 истребителей Gripen C/D. Кроме того, украинская сторона планирует закупить до 20 новых самолетов Gripen E/F для развития своих будущих военно-воздушных сил.

Цель этого сотрудничества - как можно быстрее укрепить обороноспособность Украины сейчас и заложить основу для модернизации ВВС на ближайшие десятилетия.

"Более сильные украинские воздушные силы уменьшат пространство для российской агрессии и сделают Европу более безопасной", - резюмировал министр.