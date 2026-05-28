Взимку в Україні: що відомо про літаки Gripen, які ЗСУ отримають від Швеції

16:03 28.05.2026 Чт
3 хв
Яке озброєння можуть нести шведські Gripen?
aimg Костянтин Широкун
Фото: що відомо про літаки Gripen, які ЗСУ отримають від Швеції (Getty Images)
Україна взимку отримає від Швеції 16 літаків Gripen C і D, та з часом закупить ще більше двох десятків Gripen серії Е.

РБК-Україна розповідає, що відомо про реактивні винищувачі та яку зброю вони можуть нести.

JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління розробки компанії Saab.

"Як перший крок уряд Швеції надає можливість закупівлі до 20 винищувачів Gripen модифікації E/F, на що Україна планує виділити 2,5 млрд євро із суми кредиту ЄС в межах Ukraine Support Loan", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, щойно Україна здійснить відповідні кроки для реалізації зазначеної закупівлі, Швеція також має намір передати 16 винищувачів Gripen C/D у межах двосторонньої допомоги. Перші літаки можуть прибути в Україну вже взимку.

Історія створення

Роботи над літаком розпочались в 1979 році. Уперше прототип літака був продемонстрований 26 квітня 1987 року. Перший політ мав відбутися в тому ж році, але через проблеми з системою управління польотом його відклали на 18 місяців.

1 листопада 1997 року JAS 39 було офіційно прийнято на озброєння Шведських Повітряних Сил. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, ПАР і Таїланду, також рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія. Перший контракт включав опцію на замовлення 110 літаків, яку реалізували в червні 1992 року.

Модифікації для України

Відомо, що на першому етапі Україна отримає літаки модифікацій C і D. Це літаки так званої третьої партії, які було замовлено в червні 1997 року. Серія що складалася з 50 модернізованих одномісних JAS 39C та 14 двомісних JAS 39D, відомих як "Turbo Gripen".

Літаки третьої партії, поставлені між 2002 і 2008 роками, мають потужнішу та оновлену авіоніку порівняно з першою генерацією, можливість дозаправки в польоті за допомогою висувних зондів на правому борту літака та бортову систему генерації кисню для триваліших місій.

Gripen JAS 39E – це одномісний варіант літака, створений в рамках програми Gripen NG, яка стартувала наприкінці "нульових". Збирання першого літака розпочалося у липні 2013 року, сертифікацію завершили на початку 2018-го, у тому ж році JAS 39Е був запущений у серійне виробництво.

Окрім більших розмірів, серія Е має інший двигун. У JAS 39 C/D – Volvo RM12, ліцензійна та адаптована версія General Electric F404 на 80,5 кН тяги. У JAS 39 E/F – частково локалізований General Electric F414-GE-39E на 98 кН тяги.

Яке озброєння можуть нести

Перші версії літаків могли нести лише ракети класу "повітря-повітря" і могли використовувати тільки ракети ближнього радіуса дії AIM-9L. Але у 1999 році на JAS 39 були інтегровані ракети середньої дальності AIM-120, що дало літаку можливість знищувати повітряні цілі за межами візуальної видимості.

Сьогодні окрім звичайних авіабомб і блоків з некерованими авіаційними ракетами, може нести високоточну зброю для враження наземних і надводних цілей. Окрім того, літак може застосовувати касетні авіабомби шведського виробництва.

В залежності від типу суббоєприпасів вони можуть використовуватись як для знищення живої сили, так і для боротьби з бронетехнікою противника. Кожна бомба має власний бортовий комп'ютер, інерціальну систему навігації та рулі керування.

Для знищення важливих цілей в глибокому тилу противника JAS 39 може використовує крилаті ракети KEPD 350 з дальністю польоту понад 500 км.

