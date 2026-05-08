Шведські винищувачі Gripen стануть пріоритетом Міноборони для захисту неба
Україна та Швеція готуються до підписання контрактів на постачання винищувачів Saab JAS 39 Gripen. Ці літаки офіційно визначені одним із головних пріоритетів для зміцнення українських Повітряних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Характеристики винищувачів Gripen
Як повідоми в Міноборони, шведський літак Gripen створювався спеціально для умов, що максимально наближені до нинішніх українських реалій. Головною особливістю машини є її здатність до розосередженого базування.
Винищувач може злітати та сідати навіть на ділянках звичайних шосе та коротких злітно-посадкових смугах. Це дозволяє захистити авіаційне угруповання від ударів по аеродромній інфраструктурі, оскільки ворогу складніше вирахувати місце перебування літаків.
Окрім мобільності, Gripen вирізняється швидкістю обслуговування мінімальною кількістю персоналу. Для місій типу "повітря - повітря" повне дозаправлення та переозброєння займає менше 10 хвилин, а для ударів по наземних цілях - менше 20 хвилин.
Фото: характеристики винищувачів Gripen (mod.gov.ua)
Особливості модифікації Gripen E
Українська сторона зацікавлена у посиленні Повітряних сил саме моделлю Gripen E. Ця модифікація оснащена двигуном General Electric F414G, що забезпечує швидкість до 2500 км/год та бойовий радіус понад 800 кілометрів.
Система виявлення Raven ES-05 з активною фазовою антенною решіткою дозволяє бачити цілі на великих відстанях навіть за умови інтенсивної дії ворожих засобів РЕБ.
Сам літак захищений комплексом радіоелектронної боротьби Saab Arexis. Бойове навантаження машини становить до 7,2 тонни.
Машина здатна нести ракети Meteor з дальністю понад 100 кілометрів, що створює перевагу над російськими перехоплювачами.
Україна та Швеція домовляються про Gripen
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Україна та Швеція можуть підписати угоду щодо Gripen вже цього року. Згідно з цим планом, сторони фіналізують умови контракту та план фінансування закупівлі винищувачів для ЗСУ.
Також восени минулого року Швеція уточнила, коли зможе почати поставки Gripen E до України. Тоді повідомлялося, що перші літаки можуть надійти у розпорядження українських пілотів протягом трьох років після підписання всіх необхідних документів.
Крім того, шведська сторона неодноразово наголошувала на технічних перевагах цих винищувачів, зокрема на їхній здатності злітати з коротких смуг та автомобільних доріг. Це робить JAS 39 Gripen критично важливим елементом для захисту українського неба в умовах постійних обстрілів аеродромної інфраструктури