Українські Patriot фактично на "голодному пайку", - Ігнат

Українські Patriot відчувають серйозний дефіцит ракет, і незважаючи на ефективну експлуатацію комплексів, запаси перехоплювачів залишаються обмеженими.
Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю на платформі YouTube.
Юрій Ігнат розповів, як Збройні сили України сьогодні експлуатують системи Patriot, приділяючи особливу увагу їхньому обслуговуванню та підтримці в боєготовому стані в умовах бойових дій.
Він підкреслив, що українські військові є одними з найбільш досвідчених операторів цих комплексів.
Окремо він відзначив дефіцит ракет. За його словами, президент регулярно у своїх вечірніх зверненнях говорить про необхідність ракет для ППО і перехоплювачів балістичних цілей.
Йдеться насамперед про ракети PAC-3, які вважаються найефективнішими для перехоплення балістики противника у складі систем Patriot.
Також можуть застосовуватися PAC-2, від самого початку створені для таких завдань, проте зараз вони частіше використовуються як зенітні ракети.
Ігнат уточнив, що саме PAC-3 є оптимальним засобом перехоплення балістичних загроз. Він нагадав, що протягом зими противник застосував понад 700 ракет, значна частина з яких була балістичною, включно з "Кинджалами", "Іскандери", KN-23 і С-400.
За три місяці було зафіксовано близько 15 масованих ударів, не рахуючи щоденних атак дронів "Шахед" по території України.
За його словами, це призвело до скорочення запасів ракет не тільки для Patriot, а й для інших західних систем ППО, включно з NASAMS і IRIS-T.
Він зазначив, що Україна сьогодні використовує безпрецедентно широкий спектр засобів протиповітряної оборони, проте відчуває серйозний дефіцит боєприпасів.
"Системи Patriot, здатні збивати балістичні ракети, фактично перебувають на "голодному пайку", - зазначив Ігнат.
Ігнат додав, що наразі керівництво країни активно веде дипломатичну роботу щодо поставок ракет, включно з переговорами на рівні військового та політичного керівництва в різних країнах Європи та світу.
Може йтися навіть про точкові поставки, оскільки навіть невелика кількість ракет здатна посилити захист від масованих ударів балістики.
