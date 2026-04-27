Украинские Patriot фактически на "голодном пайке", - Игнат

Юрий Игнат рассказал, как Вооруженные силы Украины сегодня эксплуатируют системы Patriot, уделяя особое внимание их обслуживанию и поддержанию в боеготовом состоянии в условиях боевых действий.

Он подчеркнул, что украинские военные являются одними из наиболее опытных операторов этих комплексов.

Отдельно он отметил дефицит ракет. По его словам, президент регулярно в своих вечерних обращениях говорит о необходимости ракет для ПВО и перехватчиков баллистических целей.

Речь идет в первую очередь о ракетах PAC-3, которые считаются наиболее эффективными для перехвата баллистики противника в составе систем Patriot.

Также могут применяться PAC-2, изначально созданные для таких задач, однако сейчас они чаще используются как зенитные ракеты.

Игнат уточнил, что именно PAC-3 являются оптимальным средством перехвата баллистических угроз. Он напомнил, что в течение зимы противник применил более 700 ракет, значительная часть из которых была баллистической, включая "Кинжалы", "Искандеры", KN-23 и С-400.

За три месяца было зафиксировано около 15 массированных ударов, не считая ежедневных атак дронов "Шахед" по территории Украины.

По его словам, это привело к сокращению запасов ракет не только для Patriot, но и для других западных систем ПВО, включая NASAMS и IRIS-T.

Он отметил, что Украина сегодня использует беспрецедентно широкий спектр средств противовоздушной обороны, однако испытывает серьезный дефицит боеприпасов.

"Системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, фактически находятся на "голодном пайке", — отметил Игнат.

Игнат добавил, что сейчас руководство страны активно ведет дипломатическую работу по поставкам ракет, включая переговоры на уровне военного и политического руководства в разных странах Европы и мира.

Речь может идти даже о точечных поставках, поскольку даже небольшое количество ракет способно усилить защиту от массированных ударов баллистики.