Українські оператори дронів готуватимуть польські команди в центрі НАТО, - Сікорський

Польща, Неділя 14 вересня 2025 19:14
Українські оператори дронів готуватимуть польські команди в центрі НАТО, - Сікорський Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Польські антидронні команди проходитимуть навчання у центрі НАТО в Польщі за методиками українських операторів, щоб ефективніше протидіяти російським атакам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

За його словами, польські антидронні команди пройдуть навчання в українських операторів, щоб допомогти захиститися від майбутніх атак.

"Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими дронами, а також набагато глибший і більш актуальний досвід опору російській армії", - сказав він.

Сікорський зазначив, що Захід повинен враховувати, що саме українські фахівці навчатимуть польські підрозділи протистояти Росії, а не навпаки.

Він додав, що навчання відбуватиметься у центрі НАТО в Польщі, де умови безпечніші, ніж у самій Україні.

Варто зауважити, що вчора й Румунія повідомила про вторгнення дрона в її повітряний простір.

Міністерство оборони Румунії заявило, що румунський повітряний простір був порушений дроном під час російської атаки на інфраструктуру в Україні й зауважила, що для моніторингу ситуації були підняті два винищувачі F-16.

Нагадаємо, що ввечері 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.

Однак Військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі.

Два літаки F-16 супроводжували дрон до приблизно 20 км, однак так і не збили.

