ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинские операторы дронов будут готовить польские команды в центре НАТО, - Сикорский

Польша, Воскресенье 14 сентября 2025 19:14
UA EN RU
Украинские операторы дронов будут готовить польские команды в центре НАТО, - Сикорский Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Польские антидронные команды будут проходить обучение в центре НАТО в Польше по методикам украинских операторов, чтобы эффективнее противодействовать российским атакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

По его словам, польские антидронные команды пройдут обучение у украинских операторов, чтобы помочь защититься от будущих атак.

"Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими дронами, а также гораздо более глубокий и более актуальный опыт сопротивления российской армии", - сказал он.

Сикорский отметил, что Запад должен учитывать, что именно украинские специалисты будут обучать польские подразделения противостоять России, а не наоборот.

Он добавил, что обучение будет проходить в центре НАТО в Польше, где условия безопаснее, чем в самой Украине.

Стоит заметить, что вчера и Румыния сообщила о вторжении дрона в ее воздушное пространство.

Министерство обороны Румынии заявило, что румынское воздушное пространство было нарушено дроном во время российской атаки на инфраструктуру в Украине и отметило, что для мониторинга ситуации были подняты два истребителя F-16.

Напомним, что вечером 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов. Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.

Однако Военно-воздушные силы Румынии перехватили российский беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Два самолета F-16 сопровождали дрон до примерно 20 км, однако так и не сбили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
Новости
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России