Украинские операторы дронов будут готовить польские команды в центре НАТО, - Сикорский

Польские антидронные команды будут проходить обучение в центре НАТО в Польше по методикам украинских операторов, чтобы эффективнее противодействовать российским атакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

По его словам, польские антидронные команды пройдут обучение у украинских операторов, чтобы помочь защититься от будущих атак.

"Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими дронами, а также гораздо более глубокий и более актуальный опыт сопротивления российской армии", - сказал он.

Сикорский отметил, что Запад должен учитывать, что именно украинские специалисты будут обучать польские подразделения противостоять России, а не наоборот. Он добавил, что обучение будет проходить в центре НАТО в Польше, где условия безопаснее, чем в самой Украине.

Стоит заметить, что вчера и Румыния сообщила о вторжении дрона в ее воздушное пространство.

Министерство обороны Румынии заявило, что румынское воздушное пространство было нарушено дроном во время российской атаки на инфраструктуру в Украине и отметило, что для мониторинга ситуации были подняты два истребителя F-16.