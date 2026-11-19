Берегові ракетні комплекси ВМС ЗС України "Нептун" вночі 19 листопада завдали удару ракетами по Кримсьому мосту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ
Як повідомляється, рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено.
Цей міст - головна сухопутна артерія, якою армія РФ постачає свої окупаційні угруповання на півдні пальним, боєприпасами та технікою. росія будувала його як символ окупації півострова і роками переконувала, що він "недосяжний" та "невразливий".
У Генштабі зазначили, що Керченська переправа - це лише одна ланка ланцюга, яким противник живить фронт. Крок за кроком Сили оборони знижують можливості і решти російської військової логістики.
За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів: 15 листопада - через річку Сіверський Донець в районі Пришиба Луганської області та через річку Міус в районі Таганрога Ростовської області, 14 листопада - через Міуський лиман в районі Лакедемонівки на тій же Ростовщині.
Кожен виведений з ладу міст - це довші об'їзди, затори на переправах і запізнілі колони з боєприпасами та пальним, яких чекають окупанти на передовій.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 19 листопада, Генштаб ЗСУ "привітав" лісабонський міст Васко да Гама зі званням найдовшого в Європі. Так військові натякнули на нічну атаку на Кримський міст, який раніше мав це звання.
Вперше цього тижня Україна уразила Кримський міст 16 листопада.
Тоді окупаційна адміністрація перекрила автомобільний рух, а на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори.
Речник Кремля Дмитро Пєсков згодом заявив, що пошкодження мосту нібито незначні. Однак опубліковані пізніше знімки свідчили про пошкодження дорожнього полотна та деформацію однієї з арок споруди.
У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки. У районі переправи через Керченську протоку прогриміла серія потужних вибухів, після чого окупаційна влада оголосила про зупинення руху транспорту.
Згодом стало відомо, що міст частково зруйнувався, у воду впали арка мосту та автомобільний проліт.