Генштаб "привітав" лісабонський міст Васко да Гама зі званням найдовшого в Європі. Так військові натякнули на нічну атаку по Кримському мосту, який раніше мав це звання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу.

У воду впали арка та частина автомобільного прольоту, після чого окупанти закрили міст.

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 17 листопада Кримський міст частково обвалився .

Російські моніторингові канали писали про влучання в залізничну частину, а окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що рух мостом тимчасово перекрили.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Кримський міст знову опинився під ударом .

За даними Мінтрансу Росії, через нічну атаку дронів "тимчасово" зупинили рух поїздів залізничною частиною Кримського мосту.

Також ми писали, що удар по мосту став сьомим етапом операції СБУ та Генштабу.

За словами президента України Володимира Зеленського, її готували кілька тижнів.