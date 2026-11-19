Береговые ракетные комплексы ВМС ВС Украины "Нептун" ночью 19 ноября нанесли удар ракетами по Крымскому мосту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наTelegram Генерального штаба ВСУ .
Как сообщается, движение по мосту перекрыто. Железнодорожное полотно повреждено.
Этот мост - главная сухопутная артерия, которой армия РФ снабжает свои оккупационные группировки на юге горючим, боеприпасами и техникой. россия строила его как символ оккупации полуострова и годами убеждала, что он недостижим и неуязвим.
В Генштабе отметили, что Керченская переправа - это лишь одно звено цепи, которым противник питает фронт. Шаг за шагом Силы обороны снижают возможности и остальной российской военной логистики.
По результатам предварительных поражений подтверждено повреждение дорожного полотна еще трех автомобильных мостов: 15 ноября - через реку Северский Донец в районе Пришиба Луганской области и через реку Миус в районе Таганрога Ростовской области, 14 ноября - через Миусский лиман в районе Лакедемоновки на той же Ростов.
Каждый выведенный из строя мост - это более длинные объезды, пробки на переправах и запоздалые колонны с боеприпасами и горючим, которых ждут оккупанты на передовой.
Напомним, сегодня утром, 19 ноября, Генштаб ВСУ "поздравил" лиссабонский мост Васко да Гама со званием самого длинного в Европе. Таквоенные намекнули на ночную атаку на Крымский мост, ранее имевший это звание.
Впервые на этой неделе Украина поразила Крымский мост 16 ноября.
Тогда оккупационная администрация перекрыла автомобильное движение, а на подъездах к переправе образовались многокилометровые пробки.
Спикер Кремля Дмитрий Песков впоследствии заявил, что повреждения моста якобы незначительны. Однако опубликованные позже снимки свидетельствовали о повреждении дорожного полотна и деформации одной из арок постройки.
В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке. В районе переправы через Керченский пролив прогремела серия мощных взрывов, после чего оккупационные власти объявили об остановке движения транспорта.
Впоследствии стало известно, что мост частично разрушился, в воду упали арка моста и автомобильный пролет.