Как сообщается, движение по мосту перекрыто. Железнодорожное полотно повреждено.

Этот мост - главная сухопутная артерия, которой армия РФ снабжает свои оккупационные группировки на юге горючим, боеприпасами и техникой. россия строила его как символ оккупации полуострова и годами убеждала, что он недостижим и неуязвим.

В Генштабе отметили, что Керченская переправа - это лишь одно звено цепи, которым противник питает фронт. Шаг за шагом Силы обороны снижают возможности и остальной российской военной логистики.

По результатам предварительных поражений подтверждено повреждение дорожного полотна еще трех автомобильных мостов: 15 ноября - через реку Северский Донец в районе Пришиба Луганской области и через реку Миус в районе Таганрога Ростовской области, 14 ноября - через Миусский лиман в районе Лакедемоновки на той же Ростов.

Каждый выведенный из строя мост - это более длинные объезды, пробки на переправах и запоздалые колонны с боеприпасами и горючим, которых ждут оккупанты на передовой.