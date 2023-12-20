Українські хакери атакували "Росводоканал" і отримали його дані, - джерела

Потужну кібероперацію проводили хакери угруповання "BLACKJACK", а здійснювалася вона, ймовірно, за підтримки спеціалістів СБУ.

Джерела видання також зазначають, що "помста за "Київстар" розпочалася".

У ході кібератаки хакерам вдалося:

отримати доступ до великої кількості документів,

зашифрувати понад 6 тисяч комп'ютерів,

видалити понад 50 терабайтів (ТБ) даних, зокрема внутрішній документообіг, корпоративну пошту, сервіси кіберзахисту, резервні копії тощо.

Після такої атаки роботу "Росводоканалу" було заблоковано.

Також джерела видання зазначають, що експерти СБУ вже аналізують 1,5 ТБ завантажених даних "Росводоканалу".

Нагадаємо, що "Росводоканалу" є найбільшою російською приватною компанією (входить до складу Альфа-групи, штаб-квартира розташована у Москві). Підприємство забезпечувало водопостачанням 7 мільйонів споживачів.

Не перша подібна кібероперація

Зазначимо, що наприкінці листопада РБК-Україна з посиланням на джерела писало про злом українськими хакерами угруповання "BLACKJACK" за допомогою СБУ сайту міністерства праці та соціального захисту РФ. Звідти було завантажено велику кількість секретної інформації.

Зазначимо, що отримана інформація стосується тимчасово окупованих регіонів у Харківській та Запорізькій областях, а також їхнього "керівництва".

Кібератака на "Київстар"

Нагадаємо, що масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався 12 грудня, і за офіційними даними мережу атакували хакери, пов'язані з РФ. Через це було відкрито справу за вісьмома статтями.

Під час збою абоненти скаржилися на відсутність зв'язку та проблему роботи сайту оператора, а також мобільного додатку, був відсутній інтернет.

Як заявляли у розвідці Великої Британії, кібератака на мобільного оператора могла стати наймасштабнішою витівкою хакерів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Докладніше про збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.