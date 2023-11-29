Хакери з допомогою СБУ зламали сайт міністерства праці та соцзахисту РФ

Українські хакери за допомогою СБУ зламали сайт міністерства праці та соціального захисту Росії. Звідти було звантажено велику кількість секретної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За даними джерела, сайт зламало хакерське угрупування "BLACKJACK", операцію було здійснено спільно з кіберфахівцями СБУ.

Хакерам вдалось отримати доступ до великої кількості документів:

статистики щодо проведення так званої "СВО",

особистих даних військовослужбовців,

матеріалів доповідей президенту РФ,

довідок щодо кількості протезувань.

Також отримана інформація стосується тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього "керівництва".

"Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення. Після викачування необхідної інформації, хакери "знесли" з серверів міністерства понад 100 терабайти даних", - повідомило джерело.

Кібератаки росіян на Україну

Раніше ми писали, що російські хакери намагаються зламати телефони українців через месенджер Signal. Повітряні сили порадили, як убезпечити себе від втрати даних.

Нещодавно стало відомо, що російські хакери минулого року провели кібератаку на енергосистему України. Вона збіглася з масованим обстрілом енергетики російськими військами.

Також Служба безпеки України повідомила, що українські кіберфахівці завадили російським спецслужбам отримати доступ до електронної системи планування операцій ЗСУ.

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