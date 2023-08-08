Спецслужби РФ намагалися отримати доступ до системи планування операцій ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

Як зазначають у СБУ, російська військова розвідка за допомогою хакерів намагалася отримати чутливу інформацію щодо дій Збройних сил України, локацій та переміщення сил оборони, їхнього технічного забезпечення і не лише.

Начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів, що відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупуванні Sandworm, яке контролює воєнна розвідка РФ.

Для поширення "вірусів" у системі росіяни намагалися використати українські планшети, які вони захопили на полі бою. Надалі за допомогою планшетів вони хотіли скористатися програмами для проникнення до системи.

"Загалом Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, призначених для отримання інформації з системи", - уточнюють у СБУ.

Кібератаки РФ

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема, під удар потрапляли і країни-союзники України. У січні хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

Також у липні вони злили секретну інформацію про саміт НАТО, який проходив у Вільнюсі.