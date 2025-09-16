Українські футболісти-зрадники осоромилися у чемпіонаті Росії
Олександр Роспутько, колишній гравець юнацької команди донецького "Шахтаря", який втік до Росії у 2023 році, дебютував за свій новий клуб "Чайка" (Піщанокопське). Перший матч у російській Першій лізі для екс-українськогофутболіста та його команди завершився повним фіаско.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Так, у матчі 10-го туру проти новоросійського "Чорноморця" "Чайка" програла з рахунком 1:4. Роспутько вийшов на поле на 57-й хвилині, але не зміг допомогти своїй команді уникнути розгрому.
Пресслужба "Чайки" привітала гравця з першим матчем, проте цей дебют став символом невдачі.
Клуб Роспутька перебуває у дуже скрутному становищі в турнірній таблиці: команда з 6 очками посідає 17-те місце. "Чайка" також є командою, яка найбільше пропускає (наразі в пасиві клубу 22 голи).
Хто такий Роспутько
Олександр у "Шахтарі" грав на позиції опорного півзахисника та виступав за юнацьку збірну України U-19. У 2023 році його вважали одним із найталановитіших молодих гравців свого віку.
На початку жовтня 2023 року юнацька команда "гірників" перебувала в Бельгії, де грала матч Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена". Після переможного поєдинку, в якому Роспутько відіграв увесь матч, він не сів на літак разом із командою.
Усі спроби зв'язатися з ним були марними -футболіст зник в аеропорту, залишивши лише свою форму, а його телефон був вимкнений.
Клуб намагався зв’язатися з гравцем, але безуспішно. Було офіційно заявлено, що якщо Роспутько не повернеться протягом п'яти днів, його контракт буде розірвано
Згодом стало відомо, що через проросійські погляди 19-річний Роспутько вирішив втекти до країни-агресора, де попросив політичний притулок. У серпні цього року він отримав російське громадянство і став гравцем клубу "Чайка".
Не Роспутьком єдиним
Зазначимо, що окрім Роспутька, за "Чайку" виступає ще дваколишніх українських футболіста.
Один з них - Станіслав Біблик. Він народився в Єнакієвому, був у академії "Шахтаря", встиг дебютувати у Прем'єр-Лізі в складі ФК "Маріуполь" і грав за юнацькі збірні України різних вікових категорій. Однак у 2022 році перебрався в окупований Крим, а звідти - у РФ.
Другий - Руслан Червяков. Цей гравець починав кар’єру в академіях "Дніпра", згодом грав за юнацькі команди "Шахтаря", "Інгульця", а у 2022-2023 роках навіть встиг побігати за іспанську "Валенсію" і португальський клуб "Жил Вісенте".
Однак, судячи з усього, Європа його не привабила, тому він перебрався спочатку у "Торпедо", яке бореться за виживання, а потім - у "Чайку".
Додамо також, що ще один футболіст-зрадник - ексзахисник збірної України і луганської "Зорі" Дмитро Іванісеня, який в 2021-му перебрався у "Крилья Совєтов" і отримав російське громадянство - взагалі з серпня не грає за свій нинішній клуб. Його, як пишуть російські ЗМІ, намагаються здихатися.
Таким чином, як бачимо, вибір цих футболістів на користь країни-агресора обернувся для них, по суті, крахом кар’єри.
Замість європейських арен і шансів проявити себе у великих клубах вони загрузли в російських командах-аутсайдерах, де їхні імена стають синонімом провалу.
