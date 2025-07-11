Ковтун офіційно став хорватським гімнастом
Міжнародна федерація гімнастики (FIG) офіційно підтвердила, що 21-річний спортивний гімнаст Ілля Ковтун змінив громадянство з українського на хорватське.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Процес завершився
Про намір Ковтуна змінити громадянство стало відомо ще в січні – тоді головний тренер збірної Хорватії повідомив, що гімнаст і його тренерка Ірина Горбачова подали відповідні документи.
У квітні гімнаст підтвердив цю інформацію, зазначивши, що очікує завершення процесу.
На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Ковтун двічі фінішував четвертим – в індивідуальному багатоборстві та вільних вправах. Натомість на паралельних брусах завоював срібну медаль.
На наступних Іграх 2028 року в американському Лос-Анджелесі уродженець Черкас виступатиме вже під прапором Хорватії.
Хто такий Ілля Ковтун
Спортивною гімнастикою займався в черкаській ОДЮСШ "Олімпія". Згодом переїхав до Києва.
На рівні юніорів і юнаків проявив себе в 2018-2019 рр., а перші дорослі нагороди ("бронзу") завоював у 2021-му на чемпіонатах Європи та світу.
У 2023-му виграв європейське "золото" на паралельних брусах, а через рік – додав нагороди найвищого ґатунку на поперечині, у командній першості та тих же паралельних брусах. На ЧС-2023 узяв "срібло" в індивідуальному багатоборстві. На Олімпіаді-2024 у Парижі – також "срібло" на паралельних брусах.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ковтун переїхав до хорватського Осієка, де займається у спортивному клубі "Сокіл". З того часу гімнаст жодного разу не відвідав Україну. Навіть після Ігор у Парижі відмовився від участі в урочистостях на батьківщині.
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