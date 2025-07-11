Ковтун офіційно став хорватським гімнастом

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) офіційно підтвердила, що 21-річний спортивний гімнаст Ілля Ковтун змінив громадянство з українського на хорватське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Процес завершився

Про намір Ковтуна змінити громадянство стало відомо ще в січні – тоді головний тренер збірної Хорватії повідомив, що гімнаст і його тренерка Ірина Горбачова подали відповідні документи.

У квітні гімнаст підтвердив цю інформацію, зазначивши, що очікує завершення процесу.

На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Ковтун двічі фінішував четвертим – в індивідуальному багатоборстві та вільних вправах. Натомість на паралельних брусах завоював срібну медаль.

На наступних Іграх 2028 року в американському Лос-Анджелесі уродженець Черкас виступатиме вже під прапором Хорватії.