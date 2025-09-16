ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинские футболисты-предатели оконфузились в чемпионате России

Вторник 16 сентября 2025 17:05
UA EN RU
Украинские футболисты-предатели оконфузились в чемпионате России Александр Роспутько (фото: shakhtar.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Александр Роспутько, бывший игрок юношеской команды донецкого "Шахтера", который сбежал в Россию в 2023 году, дебютировал за свой новый клуб "Чайка" (Песчанокопское). Первый матч в российской Первой лиге для экс-украинского футболиста и его команды завершился полным фиаско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, в матче 10-го тура против новороссийского "Черноморца" "Чайка" проиграла со счетом 1:4. Роспутько вышел на поле на 57-й минуте, но не смог помочь своей команде избежать разгрома.

Пресс-служба "Чайки" поздравила игрока с первым матчем, однако этот дебют стал символом неудачи.

Клуб Роспутько находится в очень трудном положении в турнирной таблице: команда с 6 очками занимает 17-е место. "Чайка" также является командой, которая больше всего пропускает (сейчас в пассиве клуба 22 гола).

Кто такой Роспутько

Александр в "Шахтере" играл на позиции опорного полузащитника и выступал за юношескую сборную Украины U-19. В 2023 году его считали одним из самых талантливых молодых игроков своего возраста.

В начале октября 2023 года юношеская команда "горняков" находилась в Бельгии, где играла матч Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена". После победного поединка, в котором Роспутько отыграл весь матч, он не сел на самолет вместе с командой.

Все попытки связаться с ним были тщетными -футболист исчез в аэропорту, оставив только свою форму, а его телефон был выключен.

Клуб пытался связаться с игроком, но безуспешно. Было официально заявлено, что если Роспутько не вернется в течение пяти дней, его контракт будет расторгнут

Впоследствии стало известно, что из-за пророссийских взглядов 19-летний Роспутько решил бежать в страну-агрессора, где попросил политическое убежище. В августе этого года он получил российское гражданство и стал игроком клуба "Чайка".

Не Роспутьком единым

Отметим, что кроме Роспутько, за "Чайку" выступает еще два бывших украинских футболиста.

Один из них - Станислав Библик. Он родился в Енакиево, был в академии "Шахтера", успел дебютировать в Премьер-Лиге в составе ФК "Мариуполь" и играл за юношеские сборные Украины разных возрастных категорий. Однако в 2022 году перебрался в оккупированный Крым, а оттуда - в РФ.

Второй - Руслан Червяков. Этот игрок начинал карьеру в академиях "Днепра", впоследствии играл за юношеские команды "Шахтера", "Ингульца", а в 2022-2023 годах даже успел побегать за испанскую "Валенсию" и португальский клуб "Жил Висенте".

Однако, судя по всему, Европа его не привлекла, поэтому он перебрался сначала в борющееся за выживание "Торпедо", а затем - в "Чайку".

Добавим также, что еще один футболист-предатель - экс-защитник сборной Украины и луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня, который в 2021-м перебрался в "Крылья Советов" и получил российское гражданство - вообще с августа не играет за свой нынешний клуб. Его, как пишут российские СМИ, пытаются избавиться.

Таким образом, как видим, выбор этих футболистов в пользу страны-агрессора обернулся для них, по сути, крахом карьеры.

Вместо европейских арен и шансов проявить себя в больших клубах они погрязли в российских командах-аутсайдерах, где их имена становятся синонимом провала.

Ранее мы сообщали, как спортивный гимнаст Илья Ковтун сменил гражданство с украинского на хорватское.

Также читайте, как Ярослава Магучих отклонила предложение перейти в сборную Катара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
Новости
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым