Александр Роспутько, бывший игрок юношеской команды донецкого "Шахтера", который сбежал в Россию в 2023 году, дебютировал за свой новый клуб "Чайка" (Песчанокопское). Первый матч в российской Первой лиге для экс-украинского футболиста и его команды завершился полным фиаско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, в матче 10-го тура против новороссийского "Черноморца" "Чайка" проиграла со счетом 1:4. Роспутько вышел на поле на 57-й минуте, но не смог помочь своей команде избежать разгрома.

Пресс-служба "Чайки" поздравила игрока с первым матчем, однако этот дебют стал символом неудачи.

Клуб Роспутько находится в очень трудном положении в турнирной таблице: команда с 6 очками занимает 17-е место. "Чайка" также является командой, которая больше всего пропускает (сейчас в пассиве клуба 22 гола).

Кто такой Роспутько

Александр в "Шахтере" играл на позиции опорного полузащитника и выступал за юношескую сборную Украины U-19. В 2023 году его считали одним из самых талантливых молодых игроков своего возраста.

В начале октября 2023 года юношеская команда "горняков" находилась в Бельгии, где играла матч Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена". После победного поединка, в котором Роспутько отыграл весь матч, он не сел на самолет вместе с командой.

Все попытки связаться с ним были тщетными -футболист исчез в аэропорту, оставив только свою форму, а его телефон был выключен.

Клуб пытался связаться с игроком, но безуспешно. Было официально заявлено, что если Роспутько не вернется в течение пяти дней, его контракт будет расторгнут

Впоследствии стало известно, что из-за пророссийских взглядов 19-летний Роспутько решил бежать в страну-агрессора, где попросил политическое убежище. В августе этого года он получил российское гражданство и стал игроком клуба "Чайка".

Не Роспутьком единым

Отметим, что кроме Роспутько, за "Чайку" выступает еще два бывших украинских футболиста.



Один из них - Станислав Библик. Он родился в Енакиево, был в академии "Шахтера", успел дебютировать в Премьер-Лиге в составе ФК "Мариуполь" и играл за юношеские сборные Украины разных возрастных категорий. Однако в 2022 году перебрался в оккупированный Крым, а оттуда - в РФ.



Второй - Руслан Червяков. Этот игрок начинал карьеру в академиях "Днепра", впоследствии играл за юношеские команды "Шахтера", "Ингульца", а в 2022-2023 годах даже успел побегать за испанскую "Валенсию" и португальский клуб "Жил Висенте".

Однако, судя по всему, Европа его не привлекла, поэтому он перебрался сначала в борющееся за выживание "Торпедо", а затем - в "Чайку".