Батьки за "ДНР", а він втік у Росію. Нові дані про футболіста "Шахтаря", якого "загубили" в аеропорту

Футболіст молодіжки донецького "Шахтаря" Олександр Роспутько, який загадково зник у бельгійському аеропорту й не повернувся з клубом в Україну після матчу "гірників" з "Антверпеном", переїхав у Росію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал "Брутальний футбол".

"За нашими джерелами, Олександр Роспутько, який не повернувся з Бельгії, перебрався до росії... Саме тому "футболіст" повидаляв всі світлини на профілях в соцмережах?" - йдеться у повідомленні.

Разом з тим журналісти зізнаються: "хочеться вірити, що це фейк!".

Олександр Роспутько (фото: facebook com theukrfootball)

Разом з тим, як розповіли джерела РБК-Україна, батьки футболіста досі перебувають у окупованому Донецьку і підтримують окупаційний режим. Тому який сенс гравцю юнацької збірної України виїжджати саме до РФ - лишається загадкою.

Тим часом вболівальники у соціальних мережах коментують дивний вчинок молодого футболіста.

Проміняв кар'єру на лайно

Гроші не пахнуть?

Якщо до нього за півтора роки не дійшло, то краще хай пропаде в раші, ніж буде здавати наші позиції.

Щось там в деяких людей з головою проблеми. Навіщо він залишався в "шахті" так довго після 14 року, якщо батьки за русню?..

Вау, гравець "Шахтаря" - і їде в Росію. Ніколи такого не було і ось знову.

Якщо так - то скатертиною йому дорога. Такі люди Україні точно не потрібні. Чим менше буде тих, хто за "рускій мір", тим краще!

Якби хоч у Європі лишився - можна було б зрозуміти… А так – чистий їб***ко.

Додамо, що офіційних коментарів від клубу або від Української асоціації футболу поки що не було.

Олександр Роспутько (фото: dynamomania.com )

Що відомо про Роспутька

Олександр народився у Горлівці в 2004 році. Вихованець академії "Шахтаря", де він розпочав свою кар’єру в U-9 та став чемпіоном України у різних вікових категоріях, включаючи U-14 (2018), U-15 (2019) та U-17 (2021).

Роспутько також провів 4 матчі за збірну України U-19.

Контракт з "Шахтарем" у Роспутька закінчується 30 червня 2024 року. Подейкують, що по поверненні з Бельгії футболіст мав перепідписати угоду на більш вигідніших для себе умовах.

Вартість футболіста на ринку, за даними Transfermarkt, складає 50 тисяч євро. Інтереси футболіста представляє футбольне агентство ProStar.

