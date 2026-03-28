Українські "Фламінго" атакували російський завод вибухівки
Українські військові завдали удару ракетами FP-5 "Фламінго" по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними військових, удару по підприємству завдали воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ.
У Генштабі зазначили, що "Промсинтез" спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів, зокрема бомб і ракет. Цей завод виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік.
"Підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні", - йдеться у повідомленні.
Наразі масштаби збитків на важливому стратегічному об'єкті воєнно-промислового комплексу РФ уточнюються.
Це не перший випадок застосування ракет "Фламінго" по важливих підприємствах російського ВПК. Нагадаємо, в ніч на 21 лютого росіяни скаржилися на вибухи у Воткінську в Удмуртії, після чого в соцмережах з'явилися кадри пожежі й диму на території "Воткінського заводу".
Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони ракетами "Фламінго" уразили "Воткінський завод", який виробляє міжконтинентальні балістичні ракети, а також інші об'єкти.
За уточненими даними, удар ракетами "Фламінго" по російському підприємству знищив гальвано-штампувальний цех. Зокрема, у покрівлі цеху зафіксували пролом орієнтовними розмірами 30×24 м.