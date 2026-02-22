Удар по заводу "Іскандерів": куди влучили українські "Фламінго" (фото)

Удар ракетами "Фламінго" по російському заводу з виробництва ракет "Іскандер" знищив гальвано-штампувальний цех.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву аналітиків спільноти "КіберБорошно" в Telegram .

"У результаті ураження підприємства "Воткінський завод" ракетами FP-5 "Фламінго" у покрівлі одного з цехів зафіксовано пролом орієнтовними розмірами 30×24 м. Довжина пошкодження нерівномірна: близько 24 м з одного боку та 18 м - з іншого, тоді як ширина 30 м", - йдеться у заяві.

Аналітики зазначили, що характер руйнувань і конфігурація обвалу свідчать, що епіцентр вибуху перебував всередині будівлі, що, ймовірно, призвело до повного вигоряння внутрішніх площ.

"Всупереч попереднім повідомленням, згідно з якими постраждали цехи №22 та №36, ракетний удар припав на корпус заводу №19 - гальвано-штампувальний цех", - пише "КіберБорошно".

Фото: наслідки удару по "Воткінському заводу" (t.me/kiber_boroshno)

Вплив удару на виробничий цикл ракет

Ця виробнича ділянка пов'язана з процесами штампування та формування металу, виготовлення елементів корпусів ракет, а також гальванічною обробкою деталей. Йдеться про нанесення захисних і функціональних покриттів, підготовку поверхонь до подальшого складання.

Зазначається, що удар по такому цеху може критично вплинути на виробничий цикл, оскільки там формується базова конструкція ракетних корпусів та здійснюється технологічна підготовка до фінальних етапів збирання.

Що відомо про "Воткінський завод"

"Воткінський завод" - один з ключових підприємств РФ з виробництва твердопаливних балістичних ракет. Завод серійно виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 "Ярс", виробляв та обслуговує ракети сімейства "Тополь", випускає балістичні ракети підводних човнів РСМ-56 "Булава".

Крім того, він виробляє ракети 9М723 для комплексу "Іскандер-М", 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинджал" та балістичні ракети "Орєшник".

"Воткінський завод" перебуває під санкціями США, Британії, Європейського Союзу, Швейцарії, Австралії, Японії та України.