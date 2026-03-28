Украинские "Фламинго" атаковали российский завод взрывчатки
Украинские военные нанесли удар ракетами FP-5 "Фламинго" по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным военных, удар по предприятию нанесли воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ.
В Генштабе отметили, что "Промсинтез" специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов, в частности бомб и ракет. Этот завод производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год.
"Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне", - говорится в сообщении.
Сейчас масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса РФ уточняются.
Это не первый случай применения ракет "Фламинго" по важным предприятиям российского ВПК. Напомним, в ночь на 21 февраля россияне жаловались на взрывы в Воткинске в Удмуртии, после чего в соцсетях появились кадры пожара и дыма на территории "Воткинского завода".
Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили "Утокинский завод", который производит межконтинентальные баллистические ракеты, а также другие объекты.
По уточненным данным, удар ракетами "Фламинго" по российскому предприятию уничтожил гальвано-штамповочный цех. В частности, в кровле цеха зафиксировали пролом ориентировочными размерами 30×24 м.