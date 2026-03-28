Украинские "Фламинго" атаковали российский завод взрывчатки

Украинские военные нанесли удар ракетами FP-5 "Фламинго" по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ.

По данным военных, удар по предприятию нанесли воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ. В Генштабе отметили, что "Промсинтез" специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов, в частности бомб и ракет. Этот завод производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год. "Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне", - говорится в сообщении. Сейчас масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса РФ уточняются.