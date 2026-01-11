ЗСУ знищили колону окупантів біля Покровська (відео)

Українські оператори БПЛА виявили та атакували російську колону, яка намагалася прорватися до Покровська ще до сходу сонця. Удар завдали пілоти 155-ї окремої механізованої бригади, зірвавши рух техніки й піхоти ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської.
Пілоти роти БПЛА 3-го механізованого батальйону 155-ї ОМБр виявили російську колону, яка рухалася у напрямку Покровська через "сіру зону" в передранкові години.
Окупанти намагалися скористатися темрявою, щоб без втрат зайти в місто, однак були помічені з повітря.
Як повідомили військові, колона була атакована одразу після виявлення. По автівках і піхоті противника завдали кілька точних уражень, унаслідок чого просування росіян було зірвано.
"Знайшли колону, яка йшла "по-сірому" - ще до сходу сонця у Покровськ", - повідомили бійці підрозділу.
Ударів було завдано в глибині бойових порядків ворога. За даними військових, операція відбувалася на відстані 6-7 кілометрів південніше лінії бойового зіткнення, що дозволило знищити частину техніки ще до її виходу на позиції.
"Відпрацювали кількома ураженнями по автівках та піхоті, поки ті намагалися хоча б частково доїхати до міста", - зазначили в роті БПЛА.
Покровський напрямок залишається однією з ключових ділянок фронту, де російська армія постійно намагається нарощувати присутність і тиснути на українську оборону.
Для цього окупанти активно використовують нічні та передсвітанкові переміщення через "сіру зону", сподіваючись уникнути ударів.
Нагадаємо, що війська РФ спробували прорвати оборону ЗСУ на північних околицях Покровська, атакувавши позиції 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ДШВ.
Раніше, 7 січня, українські військові з 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади вже зірвали масштабний наступ противника на цьому ж напрямку.
У командуванні Десантно-штурмових військ повідомили, що ворог кинув у бій танки, бронемашини та піхоту, намагаючись пробити українську оборону. Однак завдяки злагодженій роботі інженерів, артилеристів і операторів безпілотників атаку вдалося відбити та зупинити просування окупантів.
Також українські підрозділи утримують контроль над північною частиною Покровська й продовжують стримувати російські сили на напрямку до Мирнограда.
Командувач Нацгвардії Олександр Півненко зазначив, що зараз триває накопичення резервів для контрнаступальних дій, однак складні погодні умови поки що обмежують можливості активних операцій.