На півночі Покровська десантники відбили масований штурм росіян (відео)
На півночі Покровська російські окупаційні війська намагалися здійснити штурм позицій підрозділів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу Штурмових військ ДШВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.
Понад 20 російських піхотинців намагалися скористатися погодними умовами для прихованого висування та пересування в напрямку українських позицій. Однак десантники своєчасно виявили противника та відкрили вогонь.
Завдяки злагодженим діям українські військові завдали вогневого ураження по штурмовій групі. Після цього окупанти втратили можливість продовжувати наступ і були змушені ховатися в приватних будинках та підвальних приміщеннях.
Під час подальшої дорозвідки підрозділи 25-ї ОПДБр ліквідували противника.
У бригаді оприлюднили відео відбиття атаки та завершального етапу знищення штурмової групи.
Українські воїни відбили штурм під Покровськом
Раніше, 7 січня, повідомлялося, що бійці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ зупинили масштабну атаку російських військ на Покровському напрямку.
За інформацією командування Десантно-штурмових військ, ворог ішов у наступ із залученням танків, бронетехніки та піхоти, однак завдяки злагодженим діям інженерних підрозділів, артилерії та операторів дронів штурм було успішно відбито.
У результаті боїв противник зазнав суттєвих втрат: українські захисники знищили два танки, дві бойові бронемашини та іншу техніку.
Також ми писали, що українські підрозділи контролюють північну частину Покровська та стримують ворога на підступах до Мирнограда. За словами командувача НГУ Олександра Півненка, триває накопичення сил для контрштурмів, однак погодні умови ускладнюють бойові дії.