На півночі Покровська десантники відбили масований штурм росіян (відео)

На півночі Покровська російські окупаційні війська намагалися здійснити штурм позицій підрозділів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу Штурмових військ ДШВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Понад 20 російських піхотинців намагалися скористатися погодними умовами для прихованого висування та пересування в напрямку українських позицій. Однак десантники своєчасно виявили противника та відкрили вогонь. Завдяки злагодженим діям українські військові завдали вогневого ураження по штурмовій групі. Після цього окупанти втратили можливість продовжувати наступ і були змушені ховатися в приватних будинках та підвальних приміщеннях. Під час подальшої дорозвідки підрозділи 25-ї ОПДБр ліквідували противника.

У бригаді оприлюднили відео відбиття атаки та завершального етапу знищення штурмової групи.