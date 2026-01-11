ЗСУ знищили колону окупантів біля Покровська (відео)

Українські оператори БПЛА виявили та атакували російську колону, яка намагалася прорватися до Покровська ще до сходу сонця. Удар завдали пілоти 155-ї окремої механізованої бригади, зірвавши рух техніки й піхоти ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської.

Пілоти роти БПЛА 3-го механізованого батальйону 155-ї ОМБр виявили російську колону, яка рухалася у напрямку Покровська через "сіру зону" в передранкові години.

Окупанти намагалися скористатися темрявою, щоб без втрат зайти в місто, однак були помічені з повітря.

Як повідомили військові, колона була атакована одразу після виявлення. По автівках і піхоті противника завдали кілька точних уражень, унаслідок чого просування росіян було зірвано.

"Знайшли колону, яка йшла "по-сірому" - ще до сходу сонця у Покровськ", - повідомили бійці підрозділу.

Ударів було завдано в глибині бойових порядків ворога. За даними військових, операція відбувалася на відстані 6-7 кілометрів південніше лінії бойового зіткнення, що дозволило знищити частину техніки ще до її виходу на позиції.

"Відпрацювали кількома ураженнями по автівках та піхоті, поки ті намагалися хоча б частково доїхати до міста", - зазначили в роті БПЛА.