ВСУ уничтожили колонну оккупантов возле Покровска (видео)

Украинские операторы БПЛА обнаружили и атаковали российскую колонну, которая пыталась прорваться в Покровск еще до восхода солнца. Удар нанесли пилоты 155-й отдельной механизированной бригады, сорвав движение техники и пехоты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской.

Пилоты роты БПЛА 3-го механизированного батальона 155-й ОМБр обнаружили российскую колонну, которая двигалась в направлении Покровска через "серую зону" в предутренние часы.

Оккупанты пытались воспользоваться темнотой, чтобы без потерь зайти в город, однако были замечены с воздуха.

Как сообщили военные, колонна была атакована сразу после обнаружения. По машинам и пехоте противника нанесли несколько точных поражений, в результате чего продвижение россиян было сорвано.

"Нашли колонну, которая шла "по-серому" - еще до восхода солнца в Покровск", - сообщили бойцы подразделения.

Удары были нанесены в глубине боевых порядков врага. По данным военных, операция проходила на расстоянии 6-7 километров южнее линии боевого соприкосновения, что позволило уничтожить часть техники еще до ее выхода на позиции.

"Отработали несколькими поражениями по машинам и пехоте, пока те пытались хотя бы частично доехать до города", - отметили в роте БПЛА.