ВСУ уничтожили колонну оккупантов возле Покровска (видео)

Украина, Воскресенье 11 января 2026 15:50
ВСУ уничтожили колонну оккупантов возле Покровска (видео) Фото: украинские пилоты дронов под Покровском сорвали прорыв колонны РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Украинские операторы БПЛА обнаружили и атаковали российскую колонну, которая пыталась прорваться в Покровск еще до восхода солнца. Удар нанесли пилоты 155-й отдельной механизированной бригады, сорвав движение техники и пехоты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской.

Пилоты роты БПЛА 3-го механизированного батальона 155-й ОМБр обнаружили российскую колонну, которая двигалась в направлении Покровска через "серую зону" в предутренние часы.

Оккупанты пытались воспользоваться темнотой, чтобы без потерь зайти в город, однако были замечены с воздуха.

Как сообщили военные, колонна была атакована сразу после обнаружения. По машинам и пехоте противника нанесли несколько точных поражений, в результате чего продвижение россиян было сорвано.

"Нашли колонну, которая шла "по-серому" - еще до восхода солнца в Покровск", - сообщили бойцы подразделения.

Удары были нанесены в глубине боевых порядков врага. По данным военных, операция проходила на расстоянии 6-7 километров южнее линии боевого соприкосновения, что позволило уничтожить часть техники еще до ее выхода на позиции.

"Отработали несколькими поражениями по машинам и пехоте, пока те пытались хотя бы частично доехать до города", - отметили в роте БПЛА.

Штурмы на Покровск

Покровское направление остается одним из ключевых участков фронта, где российская армия постоянно пытается наращивать присутствие и давить на украинскую оборону.

Для этого оккупанты активно используют ночные и предрассветные перемещения через "серую зону", надеясь избежать ударов.

Напомним, что войска РФ попытались прорвать оборону ВСУ на северных окраинах Покровска, атаковав позиции 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ДШВ.

Ранее, 7 января, украинские военные из 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады уже сорвали масштабное наступление противника на этом же направлении.

В командовании Десантно-штурмовых войск сообщили, что враг бросил в бой танки, бронемашины и пехоту, пытаясь пробить украинскую оборону. Однако благодаря слаженной работе инженеров, артиллеристов и операторов беспилотников атаку удалось отбить и остановить продвижение оккупантов.

Также украинские подразделения удерживают контроль над северной частью Покровска и продолжают сдерживать российские силы на направлении к Мирнограду.

Командующий Нацгвардии Александр Пивненко отметил, что сейчас идет накопление резервов для контрнаступательных действий, однако сложные погодные условия пока ограничивают возможности активных операций.

