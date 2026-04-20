UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Українські дрони завдали нового удару по нафтотерміналу в Туапсе

12:56 20.04.2026 Пн
2 хв
На важливому для РФ об'єкті знову спалахнули пожежі
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: дрони знову атакували нафтотермінал у російському Туапсе (росЗМІ)

В ніч на понеділок, 20 квітня, Сили оборони України завдали нового удару по нафтовому терміналу у російському Туапсе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

Читайте також: "Мінус 100 млн доларів на день": "Мадяр" озвучив втрати нафтових доходів РФ

Він розповів, що до атаки були залучені підрозділи СБС, Сил спеціальних операцій та Головного управління розвідки.

Командувач СБС зазначив, що нічний обстріл став дублем попереднього удару, а пожежі на об’єкті поновилися. "Мадяр" нагадав, що наслідки попередньої атаки росіяни ліквідовували протягом трьох останніх днів.

"Камбек "на біс" вогню благодатного на критично-важливу нафтоналивайку в ніч проти 20 квітня, Волелюбним Українським Птахом доправленого", - йдеться у його заяві.

Вночі місцеві жителі скаржились на обстріл порту в Туапсе, також вони повідомляли про атаку на НПЗ. На оприлюднених відео було чутно дрони і роботу ППО, а також вибухи від ударів по цілі.

Крім того, на кадрах видно, як після атаки розгорається пожежа, а над об'єктом помітні густі стовпи диму.

Що кажуть у Генштабі

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора.

Після ударів по нафтопереробнму завод “Туапсинский” у Краснодарському краї РФ зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.

Удари по Туапсинському НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня у Краснодарському краї РФ працювала ППО, повідомлялось про вибухи та загоряння в Туапсе на території порту та нафтобази. В мережі повідомили, що горіли як мінімум два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ.

Місцева влада підтвердила атаку дронів на Туапсе. Відомо також, що численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту.

Зазначимо, перед цим Сили оборони уразили Туапсинський НПЗ в ніч на 31 грудня. Тоді було пошкоджено установку первинної переробки нафти та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів

Перед цим, у листопаді, дрони уразили нафтоналивну інфраструктуру російського морського торгового порту у Туапсе. Тоді місцеві жителі писали про вибухи у місті, а режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Російська ФедераціяНефтьВійна в УкраїніДрони