Українські дрони завдали нового удару по нафтотерміналу в Туапсе

Він розповів, що до атаки були залучені підрозділи СБС, Сил спеціальних операцій та Головного управління розвідки.

Командувач СБС зазначив, що нічний обстріл став дублем попереднього удару, а пожежі на об’єкті поновилися. "Мадяр" нагадав, що наслідки попередньої атаки росіяни ліквідовували протягом трьох останніх днів.

"Камбек "на біс" вогню благодатного на критично-важливу нафтоналивайку в ніч проти 20 квітня, Волелюбним Українським Птахом доправленого", - йдеться у його заяві.

Вночі місцеві жителі скаржились на обстріл порту в Туапсе, також вони повідомляли про атаку на НПЗ. На оприлюднених відео було чутно дрони і роботу ППО, а також вибухи від ударів по цілі.

Крім того, на кадрах видно, як після атаки розгорається пожежа, а над об'єктом помітні густі стовпи диму.

Що кажуть у Генштабі

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора.

Після ударів по нафтопереробнму завод “Туапсинский” у Краснодарському краї РФ зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.

Удари по Туапсинському НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня у Краснодарському краї РФ працювала ППО, повідомлялось про вибухи та загоряння в Туапсе на території порту та нафтобази. В мережі повідомили, що горіли як мінімум два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ.

Місцева влада підтвердила атаку дронів на Туапсе. Відомо також, що численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту.