Українські дрони вполювали російський корабель в Криму (відео удару)

Дрони Сил безпілотних систем уразили російський прикордонний сторожовий корабель класу "Світляк" у тимчасово окупованому Криму та ще низку важливих об'єктів ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
Вночі 4 травня українські дрони уразили прикордонний сторожовий корабель "Світляк" проєкту 10410, у населеному пункті Юркіне ( АР Крим).
Корабель довжиною 49,5 метрів призначений для контролю та захисту портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони.
Озброєння: 16 комплектів ПЗРК "Ігла", артилерійська установка АК-176, кулеметні установки 14,5 та шестиствольні зенітні автомати.
Екіпаж складається з 28 військовослужбовців, автономність - 10 діб (2200 миль).
Також цієї ночі СБС були уражені:
Нагадаємо, 3 червня Сили оборони України уразили кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт у Ленінградській області РФ.
Зокрема, був уражений корвет "Бойкий". Удар по цьому судну знижує бойові спроможності російського флоту та демонструє здатність України бити по військових об'єктах країни-окупанта навіть на значній відстані.
Також у ніч проти 23 травня українські військові завдали удару дронами по військово-морській базі в Новоросійську. У зону ураження потрапили два кораблі Чорноморського флоту РФ - фрегат "Адмірал Ессен" і ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.