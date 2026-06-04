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Українські дрони вполювали російський корабель в Криму (відео удару)

13:24 04.06.2026 Чт
2 хв
Які завдання виконував корабель?
aimg Тетяна Степанова
Фото: дрони СБС уразили прикордонний сторожовий корабель РФ у Криму (росЗМІ)

Дрони Сил безпілотних систем уразили російський прикордонний сторожовий корабель класу "Світляк" у тимчасово окупованому Криму та ще низку важливих об'єктів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Вночі 4 травня українські дрони уразили прикордонний сторожовий корабель "Світляк" проєкту 10410, у населеному пункті Юркіне ( АР Крим).

Корабель довжиною 49,5 метрів призначений для контролю та захисту портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони.

Озброєння: 16 комплектів ПЗРК "Ігла", артилерійська установка АК-176, кулеметні установки 14,5 та шестиствольні зенітні автомати.

Екіпаж складається з 28 військовослужбовців, автономність - 10 діб (2200 миль).

Також цієї ночі СБС були уражені:

  • ЗРГК "Панцир-С1" у н.п. Стрілкове, Херсонська область;
  • радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н у н.п. Саки, АР Крим;
  • локомотиви у н.п. Владиславівка та н.п. Роздольне, АР Крим;
  • трансформатори у н.п. Булавинське та н.п. Вуглегірськ, Донецька область;
  • цистерни з ПММ у м. Макіївка, Донецька область.

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Удари по російських кораблях

Нагадаємо, 3 червня Сили оборони України уразили кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт у Ленінградській області РФ.

Зокрема, був уражений корвет "Бойкий". Удар по цьому судну знижує бойові спроможності російського флоту та демонструє здатність України бити по військових об'єктах країни-окупанта навіть на значній відстані.

Також у ніч проти 23 травня українські військові завдали удару дронами по військово-морській базі в Новоросійську. У зону ураження потрапили два кораблі Чорноморського флоту РФ - фрегат "Адмірал Ессен" і ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.

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КримЧорноморський флотСили безпілотних системВійна в УкраїніАтака дронів