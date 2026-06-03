Удар по корвету "Бойкий": чому цей корабель був важливим для РФ
Ураження корвета "Бойкий" знижує бойові спроможності російського флоту та демонструє здатність України бити по військових об'єктах країни-окупанта навіть на значній відстані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем в соцмережах.
Що за корвет
"Бойкий" - бойовий корабель Балтійського флоту РФ, збудований у 2011 році, прийнятий до складу флоту з 2013-го. Він належить до проєкту 20380 і є носієм керованого ракетного озброєння.
Судно використовували для дій поблизу кордонів НАТО та супроводу танкерів тіньового нафтового флоту Росії. З лютого 2026 року корвет стояв на плановому ремонті.
Як відбувся удар
3 червня 2026 року оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили "Бойкий" у сухому доці імені Велещинського в Кронштадті, Санкт-Петербург.
Відстань від України до цілі - близько 1100 кілометрів.
Чому це важливо
Удар по "Бойкому" послаблює морський потенціал РФ на Балтиці. Корвет був активною бойовою одиницею, яка працювала в інтересах російського флоту.
Сили безпілотних систем продовжують уражати:
- носії ракетного озброєння;
- об'єкти військово-морської інфраструктури;
- пункти управління;
- логістичні вузли.
Як повідомляло РБК-Україна, того ж дня українські дрони атакували кораблі і об'єкти портової інфраструктури в Кронштадті. Удари підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив нічні удари по Петербургу, Кронштадту і Тамбову. За його словами, до операції залучили підрозділи СБУ, ССО, ГУР та Державної прикордонної служби.