Удар по корвету "Бойкий": чому цей корабель був важливим для РФ

Ураження корвета "Бойкий" знижує бойові спроможності російського флоту та демонструє здатність України бити по військових об'єктах країни-окупанта навіть на значній відстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем в соцмережах .

Що за корвет

"Бойкий" - бойовий корабель Балтійського флоту РФ, збудований у 2011 році, прийнятий до складу флоту з 2013-го. Він належить до проєкту 20380 і є носієм керованого ракетного озброєння.

Судно використовували для дій поблизу кордонів НАТО та супроводу танкерів тіньового нафтового флоту Росії. З лютого 2026 року корвет стояв на плановому ремонті.

Як відбувся удар

3 червня 2026 року оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили "Бойкий" у сухому доці імені Велещинського в Кронштадті, Санкт-Петербург.

Відстань від України до цілі - близько 1100 кілометрів.

Чому це важливо

Удар по "Бойкому" послаблює морський потенціал РФ на Балтиці. Корвет був активною бойовою одиницею, яка працювала в інтересах російського флоту.

Сили безпілотних систем продовжують уражати: