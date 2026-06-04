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Украинские дроны поймали российский корабль в Крыму (видео удара)

13:24 04.06.2026 Чт
2 мин
Какие задачи выполнял корабль?
aimg Татьяна Степанова
Фото: дроны СБС поразили пограничный сторожевой корабль РФ в Крыму (росСМИ)

Дроны Сил беспилотных систем поразили российский пограничный сторожевой корабль класса "Светлячок" во временно оккупированном Крыму и еще ряд важных объектов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Ночью 4 мая украинские дроны поразили пограничный сторожевой корабль "Светляк" проекта 10410, в населенном пункте Юркино (АР Крым).

Корабль длиной 49,5 метров предназначен для контроля и защиты портов и судов, создания тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны.

Вооружение: 16 комплектов ПЗРК "Игла", артиллерийская установка АК-176, пулеметные установки 14,5 и шестиствольные зенитные автоматы.

Экипаж состоит из 28 военнослужащих, автономность - 10 суток (2200 миль).

Также этой ночью СБС были поражены:

  • ЗРГК "Панцирь-С1" в н.п. Стрелковое, Херсонская область;
  • радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в н.п. Саки, АР Крым;
  • локомотивы в н.п. Владиславовка и н.п. Раздольное, АР Крым;
  • трансформаторы в н.п. Булавинское и н.п. Углегорск, Донецкая область;
  • цистерны с ГСМ в г. Макеевка, Донецкая область.

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Удары по российским кораблям

Напомним, 3 июня Силы обороны Украины поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ.

В частности, был поражен корвет "Бойкий". Удар по этому судну снижает боевые способности российского флота и демонстрирует способность Украины бить по военным объектам страны-оккупанта даже на значительном расстоянии.

Также в ночь на 23 мая украинские военные нанесли удар дронами по военно-морской базе в Новороссийске. В зону поражения попали два корабля Черноморского флота РФ - фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239.

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