Украинские дроны поймали российский корабль в Крыму (видео удара)

Удары по российским кораблям

Напомним, 3 июня Силы обороны Украины поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ.

В частности, был поражен корвет "Бойкий". Удар по этому судну снижает боевые способности российского флота и демонстрирует способность Украины бить по военным объектам страны-оккупанта даже на значительном расстоянии.

Также в ночь на 23 мая украинские военные нанесли удар дронами по военно-морской базе в Новороссийске. В зону поражения попали два корабля Черноморского флота РФ - фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239.