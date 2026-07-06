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Дрони СБУ атакували два російських НПЗ та військові об'єкти ворога в Криму

12:53 06.07.2026 Пн
2 хв
Під ударом також були ЗРК і три ангари з авіаційною технікою
aimg Валерій Ульяненко
Дрони СБУ атакували два російських НПЗ та військові об'єкти ворога в Криму Фото: український військовий запускає безпілотник (Getty Images)
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СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони вдарили по нафтопереробних заводах, паливних терміналах та військових об'єктах у Росії та в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Безпілотники атакували Ярославський нафтопереробний завод та диспетчерську станцію "Ярославль". У районі підприємства зафіксували вибухи та сильне задимлення.

Також підтверджено ураження нафтоналивного термінала в морському порту "Висоцьк" у Ленінградській області. Там з ладу виведено два стендери та пошкоджено три резервуари з нафтопродуктами. Крім того, дрони атакували НПЗ "НОВАТЭК-Усть-Луга" у селищі Слободка.

Удари по військових об'єктах та Криму

У Ленінградській області під удар потрапив пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади ворога в районі міста Луга.

Окрему операцію СБУ провела в тимчасово окупованому Криму. На аеродромі "Гвардійське" уражено три ангари з авіаційною технікою.

Поблизу Сімферополя під удар потрапив зенітний ракетний комплекс "Панцирь-С2", а в Керчі - мобільна вогнева група. Також уражено резервуар та насосну станцію на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1".

"За завданням президента ми робимо все, аби Росія щодня отримувала відплату за свої злочини. Поки ворог обстрілює українські мирні міста, його військова та паливна інфраструктура зазнаватиме відчутних втрат. Ми системно знищуємо ресурси, які живлять російську воєнну машину, і ця робота лише посилюватиметься", - заявив очільник СБУ Євгеній Хмара.

Нагадаємо, Україна успішно атакувала вісім із десяти найбільших російських нафтопереробних заводів, що суттєво скоротило можливості країни-агресора з переробки нафти.

Раніше The Economist повідомляло, що українські далекобійні удари по території Росії мають значно більший вплив на її економіку та оборонно-промисловий комплекс, ніж припускали раніше.

За оцінками журналістів, протягом 2025 року Україна здійснила 658 ударів по об'єктах, розташованих більш ніж за 100 кілометрів від держкордону. Водночас навесні виробництво на російських НПЗ скоротилося на 15% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

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Служба безпеки України Російська Федерація Крим НПЗ Дрони
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