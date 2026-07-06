Украинские дроны впервые атаковали Омский НПЗ - самый большой в России (яркие кадры)

Дроны нанесли удар по одному из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России, ежегодно поставляющему миллионы тонн топлива для военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Омской области Виталия Хоценко и сообщения очевидцев в соцсетях.

Напомним, сегодня СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны атаковала нефтеперерабатывающие заводы и военные объекты в России и оккупированном Крыму .

На них видны не убытки беспилотников, а пожар непосредственно на территории нефтеперерабатывающего завода.

Тем временем в соцсетях появились фото и видео с места происшествия.

Фото: на опубликованных в сети кадрах видно по меньшей мере несколько очагов горения (t.me/exilenova_plus)

"Силами противовоздушной обороны Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам", - написал губернатор.

Губернатор Омской области подтвердил атаку беспилотников, однако говорил только об их избиении.

На предприятии производят бензин, дизельное горючее и авиационный керосин. Это топливо использует, в частности, армия страны-агрессора.

Силы обороны поразили Омский нефтеперерабатывающий завод - крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие России. Завод перерабатывает более 22 миллионов тонн нефти в год.

Под ударом оказались Ярославский НПЗ, топливный терминал в Высоцке и завод "НОВАТЭК-Усть-Луга", а в Крыму - аэродром "Гвардейское" и зенитный комплекс "Панцирь-С2".

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ с начала июля вывели из строя 37 энергообъектов в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса , из-за чего оккупационные власти признали полный блекаут в ряде городов.

Последний на сегодняшний день 38-й объект - подстанция "Симферопольская" - был поражен ночью против 6 июля.