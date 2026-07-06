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Украинские дроны впервые атаковали Омский НПЗ - самый большой в России (яркие кадры)

14:42 06.07.2026 Пн
2 мин
Это первая атака на Омский НПЗ, расположенный в 2500 км от Украины
aimg Елена Чупровская
Украинские дроны впервые атаковали Омский НПЗ - самый большой в России (яркие кадры) Фото: Дроны атаковали завод, перерабатывающий более 22 миллионов тонн нефти ежегодно (коллаж РБК-Украина)
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Дроны нанесли удар по одному из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России, ежегодно поставляющему миллионы тонн топлива для военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Омской области Виталия Хоценко и сообщения очевидцев в соцсетях.

Крупнейший нефтезавод России под ударом

Силы обороны поразили Омский нефтеперерабатывающий завод - крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие России. Завод перерабатывает более 22 миллионов тонн нефти в год.

На предприятии производят бензин, дизельное горючее и авиационный керосин. Это топливо использует, в частности, армия страны-агрессора.

Губернатор Омской области подтвердил атаку беспилотников, однако говорил только об их избиении.

"Силами противовоздушной обороны Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам", - написал губернатор.

Украинские дроны впервые атаковали Омский НПЗ - самый большой в России (яркие кадры)Фото: на опубликованных в сети кадрах видно по меньшей мере несколько очагов горения (t.me/exilenova_plus)

Тем временем в соцсетях появились фото и видео с места происшествия.

На них видны не убытки беспилотников, а пожар непосредственно на территории нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, сегодня СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны атаковала нефтеперерабатывающие заводы и военные объекты в России и оккупированном Крыму .

Под ударом оказались Ярославский НПЗ, топливный терминал в Высоцке и завод "НОВАТЭК-Усть-Луга", а в Крыму - аэродром "Гвардейское" и зенитный комплекс "Панцирь-С2".

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ с начала июля вывели из строя 37 энергообъектов в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса , из-за чего оккупационные власти признали полный блекаут в ряде городов.

Последний на сегодняшний день 38-й объект - подстанция "Симферопольская" - был поражен ночью против 6 июля.

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