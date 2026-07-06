С начала июля украинские беспилотники поразили 37 энергообъектов в Крыму и Донбассе. В результате ударов так называемая "власть" признала тотальный блекаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

"Крымский рубильник устал на 38-м в течение шести суток июля шаге Птиц СБС. Оккупанты Крыма признали блекаут всех городов и районов "ЮБК" и в Симферополе. В период 01-05 июля Птицы СБС интенсивно вынесли 37 энергоузлов в Крыму и южных оккупированных территория", - отметил он.

"Мадяр" рассказал, что в ночь на сегодня нанесен массированный удар по ключевому объекту магистральной электросети ПС 330 кВ "Симферопольская" в оккупированном Симферополе. Он подчеркнул, что "это был номер 38".

Обстрел устроили операторы 1 ОЦ СБС, 9 батальона "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра", 412 ОБр "Немезис" и "Феникс".

"Хробачня, конечно вы еще не в финале, это только начало деоккупации. Посмотрим пусть на сотый шаг путешествий по розеткам в течение июля. Каскадный обвал энергосистемы полуострова объявите позже. Электричества и связи тогда не будет, поэтому почтовыми голубями воспользуетесь", - говорится в заявлении "Мадяра".

Он также анонсировал подробности о "прикуренных" этой ночью СБС два танкера с бензином для Крыма, а также горящую нефтебазу на оккупированном полуострове.