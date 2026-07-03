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Удари вглиб Росії зросли на 1150% від початку року, - "Мадяр"

14:14 03.07.2026 Пт
2 хв
Опубліковано список уражених російських об'єктів
aimg Юлія Капітонова
Удари вглиб Росії зросли на 1150% від початку року, - "Мадяр" Фото: СБС працюють спільно з іншими підрозділами СОУ (usf_army)
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У 2026 році Сили безпілотних систем України наростили кількість уражень в оперативній та стратегічній глибині ворога на 1150%. Також вони розкрили кількість атакованих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБС.

"Доконаний факт: птах-2026 переносить жалючі спецефекти війни на територію окупанта, - спокійного тилу (у ворога) більше нема", - наголосив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Так, минулого місяця оператори СБС виконали 2359 місій Deep Strike (500-2000 км). Загалом вдалося уразити 172 об'єкти військово-промислового та паливно-енергетичного комплексів РФ.

У межах 3406 місій Middle Strike (150-300 км) воїни "вполювали" 1682 цілі.

Ще 2747 бойових завдань Front Strike (25-150 км) завершилися ураженням/знищенням 1265 цілей.

Окремий важливий напрям роботи - удари по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму.

Лише за червень підрозділи СБС у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили 172 об'єкти військово-промислового та паливно-енергетичного комплексів Росії.

Зокрема, під удари потрапили:

  • Астраханський газопереробний завод;
  • Ільський, Афіпський, Новокуйбишевський, Московський, Слов'янський і нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (останній - двічі);
  • нафтобази "Суровікінська", "Петергофська" та "Розсош";
  • нафтові термінали "Санкт-Петербург" і "ТЕС-Термінал-1";
  • нафтоперевалочний комплекс "Грушова" та ЛВДС "Володарська";
  • порт "Кавказ";
  • АТ "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения";
  • Калузький газобетонний завод;
  • військово-морська база "Кронштадт", пункт базування ВМФ РФ у Кронштадті, 15-й арсенал ВМФ РФ і корвет "Бойкий";
  • центри космічного зв'язку "Дубна", "Сколково" та "Медвежьи Озера".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ атакувала одразу 7 ворожих літаків у Криму.

Ба більше, стало відомо, що СБС успішно "прорубали коридор" для ударів по Москві.

Також ми писали, що українські дрони вивели з ладу ключову електропідстанцію Севастополя.

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Більше по темі:
Крим Сили безпілотних систем Війна Росії проти України
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