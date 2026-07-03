Удари вглиб Росії зросли на 1150% від початку року, - "Мадяр"

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У 2026 році Сили безпілотних систем України наростили кількість уражень в оперативній та стратегічній глибині ворога на 1150%. Також вони розкрили кількість атакованих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБС.