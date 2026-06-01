Українські дрони "вимкнули" експорт авіагасу з Росії

11:51 01.06.2026 Пн
2 хв
Переробка нафти в Росії впала до мінімуму за понад 16 років
aimg Валерія Абабіна
Українські дрони "вимкнули" експорт авіагасу з Росії Фото: РФ зупинила експорт авіагасу (Getty Images)
Уряд Росії тимчасово заборонив експорт авіаційного гасу з країни до 30 листопада 2026 року включно, щоб запобігти дефіциту на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду РФ та Bloomberg

Про що йдеться в постанові уряду РФ

Згідно з постановою російського уряду, тимчасова заборона на вивезення з Росії палива для реактивних двигунів - у тому числі купленого на біржових торгах - діятиме до 30 листопада 2026 року включно.

"Метою прийнятого рішення є забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому ринку палива", - йдеться в офіційному повідомленні.

Виняток - паливо в технологічних ємностях, яке використовується повітряними суднами в дорозі, партії авіагасу, які пройшли митну процедуру до набуття постановою чинності, а також поставки в рамках міжурядових угод.

Чому це сталось: аналіз Bloomberg

За оцінкою Bloomberg, рішення Москви матиме незначний вплив на міжнародні ринки палива.

Видання пов'язує його з тим, що удари українських безпілотників по російських НПЗ призвели до зниження рівня переробки сирої нафти в РФ до найнижчого рівня за понад 16 років.

Bloomberg зазначає, що Україна атакує широкий спектр російських енергетичних активів - включно з морськими портами та трубопроводами - щоб зменшити потік нафтодоларів до скарбниці Кремля.

Ринок авіагасу: дані Vortexa

За даними аналітичної компанії Vortexa Ltd, на які посилається Bloomberg, Росія не є ключовим гравцем на світовому ринку авіагасу: минулого року вона експортувала в середньому 30 тисяч барелів на день - менше 2% глобальних поставок.

У перші чотири місяці 2026 року середньодобовий експорт знизився до 28 тисяч барелів, причому основним покупцем була Туреччина.

Перспектива на літо

Bloomberg звертає увагу, що Росія входить у літній сезон відпусток, коли попит на паливо зазвичай зростає. Міненерго РФ уже з 1 квітня відновило заборону на експорт більшості видів бензину, щоб залишити більше палива всередині країни.

За оцінкою видання, зростання цін на заправках може стурбувати владу: дорогий бензин у минулому вже призводив до протестів - останні відбулися у 2018 році.

Нагадаємо, у березні цього року РФ уже заборонила експорт бензину з 1 квітня - на тлі дефіциту на внутрішньому ринку та зростання цін на АЗС.

Восени 2025 року бензинова криза накрила щонайменше 57 регіонів РФ, а в серпні-вересні понад 360 автозаправних станцій припинили роботу.

