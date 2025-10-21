ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Бензинова криза в Росії: ще три регіони запровадили обмеження на продаж пального

Росія, Вівторок 21 жовтня 2025 19:49
UA EN RU
Бензинова криза в Росії: ще три регіони запровадили обмеження на продаж пального Ілюстративне фото: ще три регіони РФ запровадили обмеження на продаж пального (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Бензинова криза в Росії набирає обертів після серії ударів українських дронів по НПЗ. Через перебої з постачанням пального низка регіонів запровадила обмеження на продаж бензину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mosсow Тimes.

За даними видання, на автозаправках "Байкальської регіональної компанії" (БРК) в Іркутській області, Бурятії та Забайкаллі з 21 жовтня діють нові правила: водіям дозволено купувати не більше ніж 20 літрів бензину АІ-92 "в одні руки".

У компанії пояснили, що ліміти запроваджено на невизначений термін через перебої з відвантаженням пального від основних постачальників - "Роснефти" та "Газпрому". Обмеження торкнулися Іркутська, Ангарська, Улан-Уде та кількох районів Бурятії.

"У суботу чоловік не зміг знайти 95-й. Ніде. Заливав 100-й. А на 92-й була величезна черга, не зміг продертися", - розповіла мешканка Ангарська.

Аналогічні ліміти встановлені й на заправках мережі "Корс" у Читі та Забайкальському краї. Крім того, про дефіцит пального повідомляють і в Красноярську. Місцевий журналіст Дмитро Полушин зазначив, що на АЗС "Газпромнефти" виникають черги, а ціна бензину марки АІ-92 сягнула 58 рублів за літр.

"На касі кажуть: вам пощастило, ви останній, кому дістався 92-й бензин. Решту просто розвертають", - розповів він.

За даними видання, нестача бензину вже фіксується щонайменше у 57 регіонах РФ. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, через удари ЗСУ по російських НПЗ обсяги переробки нафти впали приблизно на 10% - до 5 млн барелів на добу.

Україна випалює російські нафтозаводи

Посилення українських атак на російські нафтопереробні заводи стало основною причиною паливної кризи в РФ. Лише з початку жовтня українські безпілотники щонайменше чотири рази завдавали ударів по нафтозаводах, виводячи їх з ладу. У вересні таких атак було вісім, а в серпні - чотирнадцять.

Унаслідок цього з серпня по кінець вересня щонайменше десять російських НПЗ були змушені частково або повністю призупинити роботу. Загалом Росія втратила близько 10% своїх потужностей з переробки нафти.

На тлі дефіциту палива протягом серпня-вересня в країні припинили роботу понад 360 автозаправних станцій. За оцінками російських ЗМІ, нині кожна 50-та АЗС не продає бензин узагалі.

Через критичну ситуацію з постачанням уряд РФ продовжив до кінця жовтня заборону на експорт бензину, намагаючись стабілізувати внутрішній ринок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Бензин
Новини
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію