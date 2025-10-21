Бензинова криза в Росії: ще три регіони запровадили обмеження на продаж пального

Бензинова криза в Росії набирає обертів після серії ударів українських дронів по НПЗ. Через перебої з постачанням пального низка регіонів запровадила обмеження на продаж бензину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mosсow Тimes.

За даними видання, на автозаправках "Байкальської регіональної компанії" (БРК) в Іркутській області, Бурятії та Забайкаллі з 21 жовтня діють нові правила: водіям дозволено купувати не більше ніж 20 літрів бензину АІ-92 "в одні руки".

У компанії пояснили, що ліміти запроваджено на невизначений термін через перебої з відвантаженням пального від основних постачальників - "Роснефти" та "Газпрому". Обмеження торкнулися Іркутська, Ангарська, Улан-Уде та кількох районів Бурятії.

"У суботу чоловік не зміг знайти 95-й. Ніде. Заливав 100-й. А на 92-й була величезна черга, не зміг продертися", - розповіла мешканка Ангарська.

Аналогічні ліміти встановлені й на заправках мережі "Корс" у Читі та Забайкальському краї. Крім того, про дефіцит пального повідомляють і в Красноярську. Місцевий журналіст Дмитро Полушин зазначив, що на АЗС "Газпромнефти" виникають черги, а ціна бензину марки АІ-92 сягнула 58 рублів за літр.

"На касі кажуть: вам пощастило, ви останній, кому дістався 92-й бензин. Решту просто розвертають", - розповів він.

За даними видання, нестача бензину вже фіксується щонайменше у 57 регіонах РФ. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, через удари ЗСУ по російських НПЗ обсяги переробки нафти впали приблизно на 10% - до 5 млн барелів на добу.