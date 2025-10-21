Бензинова криза в Росії: ще три регіони запровадили обмеження на продаж пального
Бензинова криза в Росії набирає обертів після серії ударів українських дронів по НПЗ. Через перебої з постачанням пального низка регіонів запровадила обмеження на продаж бензину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mosсow Тimes.
За даними видання, на автозаправках "Байкальської регіональної компанії" (БРК) в Іркутській області, Бурятії та Забайкаллі з 21 жовтня діють нові правила: водіям дозволено купувати не більше ніж 20 літрів бензину АІ-92 "в одні руки".
У компанії пояснили, що ліміти запроваджено на невизначений термін через перебої з відвантаженням пального від основних постачальників - "Роснефти" та "Газпрому". Обмеження торкнулися Іркутська, Ангарська, Улан-Уде та кількох районів Бурятії.
"У суботу чоловік не зміг знайти 95-й. Ніде. Заливав 100-й. А на 92-й була величезна черга, не зміг продертися", - розповіла мешканка Ангарська.
Аналогічні ліміти встановлені й на заправках мережі "Корс" у Читі та Забайкальському краї. Крім того, про дефіцит пального повідомляють і в Красноярську. Місцевий журналіст Дмитро Полушин зазначив, що на АЗС "Газпромнефти" виникають черги, а ціна бензину марки АІ-92 сягнула 58 рублів за літр.
"На касі кажуть: вам пощастило, ви останній, кому дістався 92-й бензин. Решту просто розвертають", - розповів він.
За даними видання, нестача бензину вже фіксується щонайменше у 57 регіонах РФ. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, через удари ЗСУ по російських НПЗ обсяги переробки нафти впали приблизно на 10% - до 5 млн барелів на добу.
Україна випалює російські нафтозаводи
Посилення українських атак на російські нафтопереробні заводи стало основною причиною паливної кризи в РФ. Лише з початку жовтня українські безпілотники щонайменше чотири рази завдавали ударів по нафтозаводах, виводячи їх з ладу. У вересні таких атак було вісім, а в серпні - чотирнадцять.
Унаслідок цього з серпня по кінець вересня щонайменше десять російських НПЗ були змушені частково або повністю призупинити роботу. Загалом Росія втратила близько 10% своїх потужностей з переробки нафти.
На тлі дефіциту палива протягом серпня-вересня в країні припинили роботу понад 360 автозаправних станцій. За оцінками російських ЗМІ, нині кожна 50-та АЗС не продає бензин узагалі.
Через критичну ситуацію з постачанням уряд РФ продовжив до кінця жовтня заборону на експорт бензину, намагаючись стабілізувати внутрішній ринок.