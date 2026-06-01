Украинские дроны "выключили" экспорт авиакеросина из России
Правительство России временно запретило экспорт авиационного керосина из страны до 30 ноября 2026 года включительно, чтобы предотвратить дефицит на внутреннем рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства РФ и Bloomberg
О чем говорится в постановлении правительства РФ
Согласно постановлению российского правительства, временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей - в том числе купленного на биржевых торгах - будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно.
"Целью принятого решения является обеспечение стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива", - говорится в официальном сообщении.
Исключение - топливо в технологических емкостях, которое используется воздушными судами в пути, партии авиакеросина, которые прошли таможенную процедуру до вступления постановления в силу, а также поставки в рамках межправительственных соглашений.
Почему это произошло: анализ Bloomberg
По оценке Bloomberg, решение Москвы окажет незначительное влияние на международные рынки топлива.
Издание связывает его с тем, что удары украинских беспилотников по российским НПЗ привели к снижению уровня переработки сырой нефти в РФ до самого низкого уровня за более чем 16 лет.
Bloomberg отмечает, что Украина атакует широкий спектр российских энергетических активов - включая морские порты и трубопроводы - чтобы уменьшить поток нефтедолларов в казну Кремля.
Рынок авиакеросина: данные Vortexa
По данным аналитической компании Vortexa Ltd, на которые ссылается Bloomberg, Россия не является ключевым игроком на мировом рынке авиакеросина: в прошлом году она экспортировала в среднем 30 тысяч баррелей в день - менее 2% глобальных поставок.
В первые четыре месяца 2026 года среднесуточный экспорт снизился до 28 тысяч баррелей, причем основным покупателем была Турция.
Перспектива на лето
Bloomberg обращает внимание, что Россия входит в летний сезон отпусков, когда спрос на топливо обычно растет. Минэнерго РФ уже с 1 апреля возобновило запрет на экспорт большинства видов бензина, чтобы оставить больше топлива внутри страны.
По оценке издания, рост цен на заправках может обеспокоить власти: дорогой бензин в прошлом уже приводил к протестам - последние произошли в 2018 году.
Напомним, в марте этого года РФ уже запретила экспорт бензина с 1 апреля - на фоне дефицита на внутреннем рынке и роста цен на АЗС.
Осенью 2025 года бензиновый кризис накрыл по меньшей мере 57 регионов РФ, а в августе-сентябре более 360 автозаправочных станций прекратили работу.