ua en ru
Сб, 23 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинские дроны ударили по логистике оккупантов на Луганщине (видео)

14:55 23.05.2026 Сб
2 мин
Дроны "FirePoint-2" метко отработали по врагу
aimg Татьяна Степанова
Украинские дроны ударили по логистике оккупантов на Луганщине (видео) Фото: украинские дроны ударили по логистике оккупантов на Луганщине (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Бойцы Службы безопасности Украины и Сил беспилотных систем ВСУ ударили по логистике российских оккупантов во временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с военнослужащими 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС поразили очередной вражеский эшелон и резервуары с горючим, а также полевые склады БК, ремонтные базы и объекты телекоммуникационной инфраструктуры противника.

Сотрудники СБУ устанавливали точные координаты целей, после чего собратья из СБС наносили высокоточные удары дронами "FirePoint-2" по объектам оккупантов во временно оккупированных Луганске, Кадиевке, Белокуракино, а также в Северодонецком и Сватовском районах области.

В результате операций уничтожен пункт дислокации личного состава врага, ремонтная база, где обслуживались вражеские дроны, здание оккупационной "полиции", а также значительное количество техники и запасов горючего противника.

Потери врага в живой силе составили более 80 человек убитыми и ранеными. Масштабные пожары после поражений были зафиксированы даже спутниковыми системами мониторинга.

Удары по объектам России

Напомним, сегодня, 23 мая, дроны Службы безопасности Украины поразили химическое предприятие "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае России.

На днях СБУ нанесла удар по штабу российского ФСБ на временно оккупированной территории Херсонщины. В результате около 100 россиян уничтожены или ранены.

Ранее Reuters сообщало, что почти все крупнейшие НПЗ в центральной России остановились или существенно сократили производство из-за массированных ударов украинских дронов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Силы беспилотных систем Война в Украине Атака дронов
Новости
ПВО ночью сбила большинство вражеских дронов, но есть прилеты, - ВС
ПВО ночью сбила большинство вражеских дронов, но есть прилеты, - ВС
Аналитика
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами